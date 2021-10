Kim Kardashian surpasse Ines « N », ses sacs sont plus chers | Instagram

La femme d’affaires coquette, mondaine, mannequin et future avocate Kim Kardashian appartient à la guilde des célébrités avec des vêtements et des accessoires exclusifs, précisément ses sacs sont plus nombreux que ceux qui Inès « N » Il est venu se vanter sur les réseaux sociaux.

Pendant des années, l’ancienne animatrice de l’émission Ventaneando en compagnie de Pati Chapoy et Daniel Bisogno, portait des tenues impressionnantes et surtout des sacs qu’elle a même pu offrir à ses amis, dont Galilea Montijo.

La renommée et la popularité de Kim Kardashian C’est incomparable et bien qu’il y ait des personnalités qui la surpassent en terme de fortune comme sa meilleure amie Paris Hilton, le nombre de followers entre l’une et l’autre sur leurs comptes Instagram ne se compare pas.

C’est pourquoi le propriétaire de SKIMS et ex-femme de Kanye West n’a pas besoin de montrer ses vêtements et accessoires, puisqu’il semble que ce soient eux qui se mettent en valeur.

Dans certains événements publics où nous avons vu la célèbre femme d’affaires et socialite mondain, Il a apporté avec désinvolture quelques pièces qui ont des coûts stratosphériques et qui sans exagération pourraient coûter une année entière de salaire pour non pas une mais plusieurs personnes.

À Kim Kardashian Il aime collectionner des pièces uniques et un art, c’est pourquoi tout ce qu’il utilise a une valeur encore plus élevée que la normale, comme cela s’est produit avec le Miroir Alma de Louis Vuitton dans sa version métallique.

Sur une photo, elle apparaît à côté de son amie Paris Hilton qui lui a offert cette pièce métallique, ladite image est devenue célèbre car à ce jour, elle continue de porter cette pièce magnifique et frappante.

Sac Hermès personnalisé par George Condo, c’est une pièce appelée « Haut a Courroies », c’est à l’époque son mari qui lui a offert cette pièce exclusive.

L’un des sacs à main qui a le plus attiré l’attention de la belle sœur de Kourtney Kardashian est la pochette Frenh Fries de la marque hongroise Judith Leiber.

C’est littéralement un sac en forme de frites recouvert de belles pierres, il est évalué à cinq mille dollars, soit plus de 100 mille pesos mexicains.

Dans le dressing de Kim Kardashian, nous trouvons des sacs à main de marques importantes telles que Hermes, Dior, Balenciaga, Hermes Kelly et peut-être un nombre important d’autres marques renommées qui feraient sûrement la queue pour apparaître sur une photo suspendue à sa main.

Beaucoup d’entre eux ont été des cadeaux importants qu’il garde avec beaucoup d’affection et d’admiration, sans aucun doute cela dépasse de loin l’hôte controversé mexicain.