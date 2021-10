Kim Kardashian surpasse Kylie Jenner en maillot de bain noir

in

Kim Kardashian apparaît à côté de sa sœur cadette Kylie Jenner Dans une comparaison faite par leurs propres fans, pour beaucoup d’entre eux, c’est la sœur aînée qui a gagné en étant beaucoup plus jolie que la propriétaire de Kylie Cosmetics.

Le clan Kardashian Jenner est l’un des plus célèbres des États-Unis, c’est grâce à Kim Kardashian que leur popularité a commencé à croître de façon exponentielle, devenant une référence de la mode parmi les stars et les femmes d’affaires.

La renommée réussie que la famille de Kris Jenner, matriarche du clan, a conquise est en grande partie due au programme KUWTK où tous les membres ont participé.

Ce programme a commencé le 14 octobre 2007 et après 20 saisons, ils ont décidé de clore ce chapitre de la vie du célèbre clan, non sans être devenus auparavant des célébrités et des femmes d’affaires importantes.

Chacune des sœurs de Kim Kardashian Ils sont devenus très connus non seulement dans leur pays mais ils sont également connus dans le monde entier, notamment sur les réseaux sociaux.

C’est pourquoi il n’est pas surprenant qu’entre eux, à certaines occasions, il y ait eu des conflits, comme cela arrive dans n’importe quelle famille, mais ce sont leurs fans qui font des comparaisons entre eux.

La même chose s’est produite dans un compte Instagram où à travers une publication, où Kimberly Noel Kardashian West et Kylie Kristen Jenner, mieux connues sous le nom de Kim Kardashian et Kylie Jenner, sont apparues vêtues d’un maillot de bain noir très révélateur.

En la publicación preguntaban a quién de las dos preferían, la mayoría de los internautas que decidieron responder a la pregunta eligieron a la hermana mayor aunque al parecer fue por muy poco que le ganó a la mamá de Stormi Webster y quien por cierto dará a luz prochainement.

Il convient de mentionner que malgré la différence d’âge entre les deux, Kim et Kylie sont toutes les deux spectaculaires, en plus du fait que toutes deux ont également subi certains ajustements esthétiques pour améliorer leur silhouette.

Dans le cas de la meilleure sœur de Kourtney Kardashian, c’est elle qui a connu le plus de changements au cours de sa vie, comme on peut le voir dans les 14 saisons du programme dans lequel elle a joué aux côtés de ses sœurs.

Aujourd’hui, c’est une femme extrêmement belle et maintenant, aussi sûrement que vous devriez le savoir, elle attend son deuxième bébé.