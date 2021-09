Kim Kardashian surprend avec son look étrange, tout cuir !

in

Kim Kardashian surprend avec un look étrange : tout cuir ! | .

Actuellement, le nom du socialite mondain Kim Kardashian est continuellement associée non seulement à la controverse, mais aussi à la mode et au succès commercial.

Cependant, c’est la mode où il a le plus attiré l’attention, comme il l’a fait avec son look le plus récent, où il a utilisé un tenue extravagante entièrement recouvert de cuir.

Pour certains internautes, cette fois, c’était un peu exagéré, car pour beaucoup, ce n’est pas du tout coquette ou élégant car il portait un masque qui couvrait complètement son visage.

Ce regard appartient à Vetements, fait partie de la piste du printemps en 2019, malgré un look quelque peu risqué, il a été largement accepté par ses adeptes les plus fidèles, après 22 heures de sa publication, il compte déjà plus de cinq millions de likes.

Les goûts de Kim Kardashian Pour la mode, ils ont été à quelques reprises des bévues, même celles-ci pourraient être trouvées dans les vidéos dans les listes une par une, il ne serait pas surprenant que cette nouvelle tenue fasse partie de cette liste.

Malgré le fait que la sœur aînée de Kylie Jenner qui, comme elle, est aussi une célébrité, est à l’avant-garde en termes de looks tendance, cette fois ce n’était sans doute pas si agréable à regarder, mais c’était choquant.

Peut-être pour certains connaisseurs de l’industrie, cette tenue semble révolutionnaire, mais pour certains internautes, elle est loin d’être agréable, cependant il convient de mentionner qu’il y a ceux qui étaient ravis de voir le propriétaire de Beauté KKW porter ladite tenue.

Une partie de ses millions d’adeptes pensaient sûrement que la femme d’affaires ne pouvait pas les surprendre une fois de plus avec aucune de ses tenues, apparemment elle a réussi et plus que suffisant.

Son regard recouvre entièrement sa silhouette, du bout de ses pieds à sa tête en passant par son visage car elle portait un masque de la même matière que sa tenue, la seule chose qu’on pouvait voir d’elle c’était ses cheveux, elle les portait en une queue haute là-bas n’est que du cuir.

Au-dessus elle portait un trench-coat noué à la taille, des boras pointues à talon aiguille, un pantalon moulant, des gants et un haut à col montant, tous de la même matière, l’accessoire qui cassait et contrastait avec ce look était le sac à main de la femme. Balenciaga.

Dans son masque, il avait des fermetures à la fois dans ses yeux et dans sa bouche, mais elles ne montraient pas tellement, c’était juste une petite fente pour voir un peu où il marchait.