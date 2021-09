Kim Kardashian surprend en excellente cavalière

in

Encore une fois le nom du socialite mondain Kim Kardashian a fait sensation car cette beauté s’est montrée comme un vrai mannequin et cavalière professionnelle en posant sur un magnifique cheval.

Il paraît que Kim Kardashian Elle a réussi à se démarquer dans tous les domaines dans lesquels elle s’est aventurée depuis qu’elle est devenue une célébrité, en particulier lorsqu’il s’agit de poser pour un appareil photo.

La même chose s’est produite dans l’une des nombreuses images qu’elle a elle-même partagées à l’époque sur son compte Instagram officiel et qu’à partir de là, ses abonnés ont tendance à copier pour les publier sur des comptes alternatifs qui lui sont exclusivement dédiés.

Cela peut vous intéresser : Jem Wolfie avec sa tenue la plus exotique, pratique le basket

Sur cette image, comme vous pouvez le voir, Kim Kardashian posait pour la caméra en chevauchant un beau destrier, celui-ci est complètement blanc et bien qu’il ne puisse pas être vu complètement, il est plus qu’évident qu’il s’agit d’un cheval en raison de la silhouette.

La sœur aînée de Kylie Jenner Elle porte un body complet à manches longues et un col roulé haut en blanc tout comme le bel étalon qu’elle monte, grâce à son teint marron cette couleur se démarque immédiatement.

Kim tient ses cheveux comme si elle était sur le point de faire une sorte de chignon, ce qui la rend plus que coquette et accrocheuse devant la caméra.

A lire aussi : Kylie Jenner a l’air trempée et en maillot de bain lance sa nouvelle marque

La chose intéressante à propos de l’image est que cette beauté n’utilise pas de selle, pour certains, cela peut être quelque chose de dangereux, cependant, lorsqu’il s’agit de ce type de sessions d’assurance, les chevaux sont habitués à être entourés de personnes et de caméras .

Etant donné que ce n’est pas la première fois que la femme d’affaires est photographiée en séance avec ces beaux animaux, alors qu’elle lance une ligne de parfums inspirée de sa meilleure soeur Kendall Jenner Ils ont également utilisé des chevaux lors de la session, mais ceux-ci étaient d’une belle couleur noire.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

L’endroit où cette belle photographie a été prise que ses fans ont décidé de partager sur Instagram le 18 mai 2019, est un beau et large champ, derrière on peut voir quelques arbres un peu enlevés et aussi une route, il semble l’endroit où un film romantique n’a jamais été enregistré.

Sans aucun doute, le mannequin et célébrité s’est démarqué dans ses photographies pour ne pas être la star typique qui pose devant une caméra dans un studio, Kim prend un peu de risque et donne un peu plus.