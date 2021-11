Kim Kardashian termine le week-end d’Halloween avec un look de cow-girl spatiale

Ouais, mais faites-en la mode – la mode futuriste, c’est-à-dire.

Kim KardashianLe costume d’Halloween la prépare pour la dernière frontière. L’ancienne star de L’incroyable famille Kardashian a profité de ses histoires Instagram le dimanche 31 octobre pour faire ses débuts avec son look, révélant une tenue tout en argent et un glamour tout aussi brillant.

Plus précisément, Kim a bercé un chapeau de cowboy assorti et un body plongeant. Bien que nous ne puissions pas voir l’ensemble de la coupe, il y avait sans aucun doute des chaussures de tueur pour compléter le look.

En parlant à la caméra, Kim s’est émerveillée devant l’eye-liner argenté de sa maquilleuse frêne vert avait postulé. « Ça a l’air si bon ! » dit-elle à ses abonnés.

Ash a republié la vidéo dans ses propres histoires, décrivant le costume comme une « cowgirl sexy platine ».

Le plaisir d’Halloween est venu peu de temps après que la star de télé-réalité de 41 ans a été repérée avec un membre de la distribution SNL de 27 ans Pete davidson à Knott’s Scary Farm le vendredi 29 octobre. Là, ils ont traîné avec la sœur de Kim Kourtney kardashian et son fiancé Travis aboyeur, avec d’autres amis.