Kim Kardashian traînée pour avoir gâché la fin de « Spider-Man: No Way Home »

Kim Kardashian se fait traîner pour avoir ruiné la fin du nouveau film « Spider-Man: No Way Home ».

On dirait que Kim était bien installée dans son home cinéma Hidden Hills lundi soir en train de regarder le 3e opus du méga-hit, quand elle a gâché le point culminant … nous n’allons pas faire la même chose, à moins que vous ne vouliez voir en cliquant ci-dessus. Disons qu’il y a eu des apparitions surprises.

Kim a pris des photos de l’écran et les a publiées pour que ses 273 millions d’abonnés puissent les voir, et beaucoup d’entre eux ont été indignés — « Je ne suis même pas f-king de suivre Kim kardashian et au moment où j’ai décidé de regarder ses histoires sur instagram elle postez littéralement TOI tout le spoil de Spider Man. Je n’ai jamais autant détesté quelqu’un.

Et il y a ceci… «Je pensais que la fin de SpiderMan serait ruinée par BEAUCOUP d’endroits sur les réseaux sociaux pour moi, mais jamais dans les histoires insta de @KimKardashian. Rien ne dit privilège que d’avoir un film dans votre propre cinéma privé et de le gâcher pour ceux d’entre nous qui essaient de rester à la maison et en sécurité !

Kim s’est assez vite rendu compte de sa bévue et a supprimé les 2 messages, mais il est difficile de déchiffrer un œuf.

BTW… elle a déjà vu le film. Elle et son petit ami Pete Davidson pris dans une projection quand elle était de retour à Staten Island plus tôt ce mois-ci.

La bonne nouvelle … des millions de personnes connaissent déjà la fin, car Spidey a battu des records … le premier film de la pandémie à franchir la ligne du milliard de dollars.