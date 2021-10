Kim Kardashian tue en tant qu’hôte de « SNL », avec l’aide de Kris et Khloe

Kim Kardashian a un message pour Debra Messing… vous n’avez pas besoin d’être acteur pour le tuer sur « SNL ».

Kim est sorti de la porte avec un humour choquant … « Je suis une Kim, pas une Karen. D’une certaine manière [my mom] savait juste. Je ne sais pas comment elle a vu ça venir, et pas Caitlyn. »

Et puis il y a ça… Kim a dit qu’une chose qu’elle n’est pas est une chercheuse d’or : « Honnêtement, je ne sais même pas comment tu le deviens. Alors j’ai demandé au petit ami de ma mère, Corey. »

Et elle a continué indéfiniment avec des coups à sa famille … « [I’m] tellement plus qu’un joli visage et de beaux cheveux, et un excellent maquillage, des seins incroyables et des fesses parfaites. Je suis tellement plus que cette photo de référence que mes sœurs ont montrée à leur chirurgien plasticien.

Kanye n’a pas été épargné, d’abord en disant à quel point elle était reconnaissante d’être mariée avec lui, puis en claquant les freins en disant qu’elle divorce à cause de sa personnalité !

Il y avait des blagues sur sex tape, des blagues sur le JO… presque personne n’a échappé à sa ligne de mire.

Bien sûr, les scénaristes l’ont tué, mais Kim était incroyablement détendue et… eh bien, vraiment drôle.

Les sketchs étaient également pour la plupart hilarants – A « People’s Kourt » où elle réglait des conflits familiaux boiteux.

Kris et Khloe ont fait des camées et Halsey a joué un Kendall hilarant.

De nombreuses célébrités se sont également jointes à nous – Blake Griffin, John Cena, Chris Rock, Tyler C, Chase Crawford, Amy Schumer et Jesse Williams.

L’after à Zero Bond était allumé et tout le monde a donné des notes élevées à Kim… quelque chose qu’elle aurait pu utiliser avec le baby bar… désolé, elle nous a mis dans l’ambiance !