Kim Kardashian utilise le design mexicain pour visiter le Vatican, a choisi Barragán

“Baticano”, ont-ils écrit pour accompagner les photos de Kim marchant dans le Vatican à Barragán. La marque a été fondée en 2016 par Victor Barragán en New York.

Pendant, Kate Moss opté pour un total look en noir avec une robe en dentelle et un chemisier en satin sur le dessus.

Pour sa part le fille du mannequin, Lila GraceAvec style, elle portait une longue robe en satin bleu avec un blazer noir sur le dessus, des sandales et un sac à main Prada.

Kim Kardashian a l’air stupéfaite alors qu’elle rejoint l’icône Kate Moss et sa fille Lila Grace pour visiter le Vatican https://t.co/uEeDpMQ4jO – Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 29 juin 2021

Cependant, en raison du code vestimentaire strict de la chapelle Sixtine, ils ont signalé que pour entrer, Kardashian devait couvrir complètement sa robe. dans un manteau de cuir noir quand il est entré à la résidence du pape François.

Les paparazzi ont capturé Kim, Kate et Lila lors d’une visite du Vatican et il y a de nombreuses photos d’eux ensemble dans la camionnette qui les a transportés. Cliquez ici pour voir toutes les photos des modèles au siège de l’Église catholique.