in

Kim Kardashian utilise tous ses produits en une seule séance | .

Une fois de plus la célébrité coquette et socialite mondain des États-Unis Kim Kardashian a surpris ses millions de followers lors d’une séance photo, seule celle-ci en particulier était quelque chose de plus spécial, ceci car elle-même a affirmé qu’elle avait utilisé tous ses produits.

Les photographies de Kim Kardashian Ils ont tendance à attirer l’attention de tout le monde, il a une manière assez coquette d’attirer et de voler le regard de tous ceux qui le voient, que ce soit en public ou sur leurs réseaux sociaux.

C’était le 23 mai le jour où il partageait cette saisissante séance de Photos sur son compte Instagram officiel, avec un total de cinq photos fabuleuses.

A lire aussi : Mia Khalifa oublie de porter des intérieurs en robe moulante

Dans chacune des images dans lesquelles elle apparaît, le mannequin, mondaine et femme d’affaires porte une pose différente, au total il y avait 3 tenues dans lesquelles elle apparaît, la première est une robe sans manches, avec un col haut fait d’une fine et large peluche .

Kim porte ses cheveux avec des tresses, longs dans ce premier look qui est imprimé de fleurs à grande échelle comme celles utilisées pour représenter la marque Kenzo, la robe elle-même est rose et la femme d’affaires est accoudée sur une pièce entièrement rouge.

Cela peut vous intéresser : Jem Wolfie avec son sweat Calvin exhibe ses charmes

Ce lieu où s’est tenue sa séance photo a plusieurs textures, mais toutes en rouge, ce qui lui donne une touche encore plus marquante, en plus de son maquillage parfait, ce qui a retenu l’attention des internautes c’est qu’elle portait une boucle d’oreille dans le nez, qui d’ailleurs était assez perceptible.

A lire aussi : Kim Kardashian s’inspire de Priscila Presley pour une séance !

Sur la deuxième photo, c’est là que vous pouvez mieux apprécier le motif, un autre détail de cette robe est que lorsque vous posez devant un miroir, vous pouvez voir que de l’autre côté il y a des écorces et des feuilles.

Dans sa deuxième tenue, elle porte à nouveau ses cheveux tressés, mais avec une coiffure différente, elle porte encore une fois son maquillage parfait comme une poupée et les vêtements qu’elle porte sont en cuir avec un design symétrique avec plusieurs coutures.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

Sans aucun doute, la troisième tenue était la plus rare et en même temps frappante, elle se compose d’une veste avec un col en peluche et d’un imprimé végétal sur les manches, le reste a un imprimé rouge sans formes exactes.

Le cadre des deux dernières photos a changé, car la pièce a viré à un beau rose pour contraster avec sa tenue.