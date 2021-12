Kim Kardashian veut être célibataire et enlever le nom de famille de West… malgré les supplications de Kanye. La star de télé-réalité a soumis des documents pour demander qu’un juge la déclare célibataire.

TMZ rapporte que Kim a soumis ce vendredi des documents juridiques qui, si un juge la signe, la rendront officiellement célibataire. Elle demande au juge de séparer les questions de garde et de propriété de son état matrimonial. La star de télé-réalité veut également supprimer son nom de famille West et retrouver son nom de jeune fille. Au revoir Ouest !

La chose intéressante à ce sujet, selon le site Web, est que Kim a demandé ce changement dans son état matrimonial, quelques heures avant que Ye ne chante pour qu’elle lui revienne, dans sa chanson Runaway. « Revenez vers moi… plus précisément, Kimberly. » Kim était dans le public avec sa mère Kris et Corey Gamble, et elle a amené deux de ses fils, North et Saint.

Kim et Kanye sont restés amicaux et soutiennent publiquement l’état émotionnel de leurs enfants. Il y a quelques jours, ils ont assisté à un enterrement ensemble.

Ce n’est pas la première fois que Kanye montre de l’affection envers sa future ex-femme. À Thanksgiving, il a sorti une vidéo de 5 minutes avouant ses problèmes d’alcool et les fois où il a embarrassé Kim, notamment en portant la casquette MAGA. Dans des interviews récentes, Kanye a affirmé que Kim était « toujours » sa femme, ce qui changera une fois que le juge aura signé la pétition.

Alors, Kim Kardashian veut être célibataire et enlever le nom de famille de West… malgré les supplications de Kanye.

Au revoir Kuku !