Kim Kardashian vient peut-être d’enterrer sa rivalité avec Taylor Swift

Kim Kardashian et Taylor Swift ont-elles étouffé leur querelle pour toujours ? La star de L’Incroyable Famille Kardashian a complimenté la musique de la chanteuse « Shake It Off » lors d’une interview sur le podcast Honestly With Bari Weiss alors qu’elle parlait de son parcours pour devenir avocate et de ses opinions politiques.

Interrogée sur ses goûts musicaux, Weiss s’est demandé quel était l’album préféré de Kardashian par Swift, ce à quoi la fondatrice de KKW Beauty a répondu : « J’aime vraiment beaucoup de ses chansons. Elles sont toutes super mignonnes et accrocheuses. Je devrais regarder dans mon téléphone pour obtenir un nom. » Alors que certains fans ont appelé l’ombre sur le commentaire de Kardashian selon lequel ne pas connaître le nom d’une chanson de Swift, d’autres pensaient qu’il s’agissait d’un rameau d’olivier dans la querelle entre les stars. Kardashian et Swift ont une longue histoire à travers le mari séparé de la personnalité de la réalité, Kanye West.

West a tristement interrompu le discours d’acceptation de Swift aux MTV Video Music Awards 2009 pour affirmer que Beyoncé aurait dû la gagner. Puis, en 2016, West a sorti sa chanson « Famous », dans laquelle il a rappé : « J’ai l’impression que Taylor et moi pourrions encore avoir des relations sexuelles / Pourquoi ? J’ai rendu ça célèbre. » Le design de Yeezy a affirmé à l’époque que Swift avait donné sa bénédiction pour inclure les paroles, et Kardashian a ensuite publié l’audio du chanteur de « Bad Blood » appelant la première ligne « un compliment ».

Swift, cependant, a nié savoir que West l’avait qualifiée de « b-« , cependant, l’appelant « assassinat de personnage » dans une déclaration aux médias sociaux. Elle a ensuite donné l’impulsion à West pour réparer les choses entre eux, mais a déclaré qu’elle ne voulait pas s’attarder sur des choses négatives. Kardashian a également écrit dans un fil Twitter qu’il y avait « des questions plus sérieuses et plus importantes » à traiter que les hauts et les bas de la querelle des célébrités.

Également pendant le podcast, Kardashian a également été invitée à nommer son album préféré par son ex-mari, ce qu’elle n’a eu aucune difficulté à faire. « J’aime vraiment ‘Yeezus’ juste parce que c’est comme quand tu es là et que tu es dedans, tu vois ce que je veux dire ? Tu vois du début à la fin », a-t-elle déclaré à propos de l’album 2013 de West. Elle a ajouté à propos de l’album de son ex en 2010, « J’aime aussi ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’. » Kardashian a demandé le divorce de West en février après presque sept ans de mariage.