Kim Kardashian West a vu vos mèmes sur la tenue de gala du MET

Met Gala 2021 : ce sont les tenues dont on a le plus parlé 2:18

. – Ce n’est pas parce qu’elle ne voyait pas aussi bien à travers ce masque facial que Kim Kardashian West n’a pas remarqué que les gens s’amusaient avec son style lors du gala MET de cette année.

La femme d’affaires et star de télé-réalité a partagé certains des mèmes sur elle-même dans la section Instastory de son compte Instagram vérifié.

Une photo sur laquelle on le voit tendre la main à sa sœur, le mannequin Kendall Jenner, a Jenner comme légende en disant: “Kim, c’est toi?” Kardashian West semble répondre: “OMG Kendall? Je ne peux pas te voir.”

Il s’avère que ce n’était pas loin de la vérité, car Kardashian West a partagé une photo dans laquelle elle a écrit : “Kendall disait mon nom et je ne pouvais pas voir qui c’était mais j’ai vu le contour de sa robe scintillante.” Ajout d’un emoji qui pleure.

La tenue de Kardashian West, un look Balenciaga tout noir personnalisé avec un masque couvrant tout le visage, a fait parler beaucoup de gens et a essayé d’interpréter comment son choix s’inscrivait dans le thème du gala MET de cette année, “Celebrating In America: A Lexicon of Fashion ”.

Elle a un peu aidé en écrivant sur certaines des photos de sa tenue de Gala dans un post Instagram cette question : “Qu’y a-t-il de plus américain que de porter un T-shirt de la tête aux pieds ?!”