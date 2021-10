Kim Kardashian West parle de Kanye, OJ et d’une famille célèbre en tant qu’hôte de « SNL »

Kim Kardashian Ouest, portant un catsuit rose vif, a embroché tout le monde, du petit ami de sa mère à sa célèbre sex tape et son ex-mari Kanye lors de son premier tour d’hébergement de Saturday Night Live.

« Je sais, je suis surprise de me voir ici aussi », a-t-elle commencé son monologue d’ouverture samedi après que son apparition ait déclenché un va-et-vient sur Twitter parmi les fans et les détracteurs. « Je veux dire, je n’ai pas eu de première de film depuis très longtemps. »

Et elle s’est moquée davantage d’elle-même, notant qu’elle est plus qu’un joli visage, « et de beaux cheveux, un super maquillage, des seins incroyables et des fesses parfaites ». Une chose qu’elle n’est pas, a-t-elle dit, c’est une chercheuse d’or, quelque chose qu’elle a dû demander à maman Kris Jenner’petit ami Corey Gamble comment devenir.

Notant son travail de réforme de la peine aidant à libérer des innocents de prison alors qu’elle étudie le droit, Kardashian West a déclaré que la passion la poussait à suivre les traces de son père avocat (Robert Kardashian aidé à représenter JO Simpson).

« C’est grâce à lui que j’ai rencontré ma première personne noire. Je veux essayer dans le noir de savoir qui c’était », a-t-elle déclaré, se référant à Simpson.

FKim Kardashian assiste au WSJ. Magazine 2019 Innovator Awards en 2019. (Photo par Evan Agostini/Invision/AP, File)

Simpson a été acquitté de deux chefs de meurtre dans les coups de couteau mortels de son ex-femme en 1994, Nicole Simpson, et Ronald Goldman, mais un jury du tribunal civil l’a déclaré responsable et lui a ordonné de payer 33,5 millions de dollars.

Kardashian West a fait une blague sur l’échec de la candidature de Kanye à la présidence et sur son beau-parent Caitlyn Jenner’s offre pour le gouverneur de Californie.

« Je suis ici pour annoncer que je cours. … Je plaisante », sourit-elle.

Kanye a accompagné Kim à New York pour son apparition SNL sur NBC. Elle a demandé le divorce en février après six ans de mariage. Les deux, qui partagent quatre enfants, ont été photographiés ensemble plusieurs fois ces derniers mois.

Halsey, de gauche à droite, anime Kim Kardashian West et Cecily Strong lors des promos de « Saturday Night Live » le 7 octobre 2021. (Rosalind O’Connor/NBC via AP)

L’invité musical, Halsey, était la perfection, accompagnée pour une chanson par Lindsey Buckingham à la guitare. Halsey a tweeté une photo d’elle en train de pomper du lait maternel dans les coulisses avant le spectacle. Elle a accouché en juillet.

Kris Jenner et soeur Khloe kardashian est apparu dans quelques croquis, dont un où l’acteur Aidy Bryant et Kim a changé de corps.

Dans un spin-off de The People’s Court, Kim a parodié sa sœur Kourtney en jouant un juge ennuyé, y compris le penchant de son frère pour le PDA avec son petit ami Travis Barker de ses genoux. Elle a régné sur Kris, Khloe et les membres de la distribution jouant les sœurs Kanye et Kim Kylie et Kendall Jenner.

Kardashian West a également distribué des jetons d’or à Jesse Williams, John Cena et plus dans un adieu de « The Bachelorette ». Amy Schumer, Chris Rock, basket-ball Blake Griffon et concurrent réel « Bachelorette » Tyler Cameron est également apparu.

Un autre sketch montrait Kim jouant le rôle de Jasmine dans Aladdin de Pete Davidson, ce dernier étant une version du personnage de Disney qui était nerveux à l’idée de «faire l’amour» avec la princesse bombe.

Peut-être le moment le plus mignon ? Le morceau réel d’un chien utilisé comme Kim a introduit un nouvel ajout à sa marque de shapewear très populaire Skims – « Skims for épais chiens ».

