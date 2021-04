Kim Kardashian West rejoint la liste des milliardaires Forbes

Kim Kardashian fête ses 40 ans 1:32

New York (Affaires CNN) – Kim Kardashian West rejoint les rangs de Jeff Bezos, Elon Musk et d’autres bosses: elle est officiellement milliardaire, selon Forbes.

Forbes a publié mardi sa liste annuelle des milliardaires, dont Kim Kardashian West pour la première fois. Le magazine a déclaré que les entreprises en plein essor de Kardashian, KKW Beauty and Skims, l’ont aidée à se positionner au-dessus de la barre du milliardaire en ajoutant son émission de télévision et ses accords de soutien.

Kim Kardashian West a lancé KKW Beauty en 2017. Coty a acquis une participation de 20% dans la ligne de cosmétiques dans le cadre d’un accord l’année dernière qui valorisait l’entreprise à 1 milliard de dollars. Forbes a déclaré que sa participation restante dans l’entreprise valait environ 500 millions de dollars.

Il y a aussi son autre métier: Skims, une collection de shapewear et de maillots de bain. Forbes affirme détenir une participation majoritaire dans la société privée, qui n’a pas divulgué ses bénéfices. Cependant, une source a déclaré au magazine que la société était évaluée à « plus d’un demi-million de dollars ». Cela signifie que votre participation a une valeur possible de 225 millions de dollars, ce qui « suffit à élever votre fortune à 1 milliard de dollars », selon Forbes.

Kardashian West possède également des liquidités, des investissements et des biens immobiliers. Et bien que l’émission familiale de longue date sur E! est sur le point de se terminer, le nouvel accord avec Hulu pour créer du contenu maintiendra l’argent provenant de la télévision.

Ce n’est pas la première fois que la famille Kardashian-Jenner apparaît sur une liste Forbes. Auparavant, Forbes avait suscité la controverse en couronnant sa sœur cadette Kylie Jenner comme la plus jeune milliardaire indépendante de l’histoire, âgée de 21 ans. Les critiques ont fait valoir que Jenner ne pouvait pas être considérée comme l’avoir fait seule parce qu’elle venait d’une famille riche et bien connue.

Kardashian West a demandé le divorce de Kanye West en février, invoquant des différences irréconciliables. La fortune de Kanye est d’environ 6,6 milliards de dollars, et la majeure partie de sa fortune est liée à ses entreprises de vêtements.