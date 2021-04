Kim Kardashian West remercie Biden d’avoir cité le génocide arménien ⋆ .

Kim Kardashian West a remercié le président Biden d’avoir reconnu les massacres de plus d’un million d’Arméniens par l’Empire ottoman comme un génocide.

«Après plus d’un siècle de lutte pour la vérité et la reconnaissance, le peuple arménien a reçu aujourd’hui la reconnaissance que nous espérions et prions tous, le président Biden déclarant le massacre de 1,5 million d’Arméniens en 1915 un génocide», a-t-elle écrit samedi sur Twitter. .

Biden est le premier président à reconnaître formellement les meurtres comme un génocide, un terme que les administrations précédentes ont évité pour ne pas mettre en colère la nation turque, issue de l’Empire ottoman. En 2015, Kardashian West – dont le défunt père, Robert Kardashian, était arménien américain – a écrit un essai du Time exhortant le président Obama à reconnaître les meurtres comme un génocide.

«Je suis tellement fière de mon héritage, fière des communautés arméniennes et reconnaissante au président Biden d’avoir accordé à chaque Arménien ce jour et cette vérité», a-t-elle ajouté dans sa déclaration de samedi. «Bien que rien ne ramènera jamais les Arméniens qui ont été assassinés, je continuerai d’honorer et de me souvenir de ceux que nous avons perdus chaque année ce jour-là, mais maintenant avec l’espoir qu’après avoir reconnu le génocide, nous ne permettrons plus jamais les atrocités du passé. répété.”

Khloe Kardashian a également publié une déclaration dans ses histoires Instagram en l’honneur de la célébration samedi du jour du souvenir du génocide arménien, remerciant Biden d’avoir «honoré les histoires, la douleur, la souffrance et la perte du peuple arménien» et incluant des captures d’écran de la déclaration officielle de Biden à la Maison Blanche.

