Kim, Khloe et Kris acceptent le prix du public « Bittersweet » 2021

Ils vont super bien, ma chérie !

Appel à tous les fans de Kardashian : L’incroyable famille Kardashian était officiellement la meilleure émission de télé-réalité de 2021, selon les People’s Choice Awards de E!. Khloe kardashian, Kim Kardashian et Kris Jenner a accepté le prix, présenté par Paris jackson, au nom de la famille.

« C’est un moment doux-amer pour nous parce que vous avez voté pour nous pour notre dernière saison de L’incroyable famille Kardashian », a expliqué Kim. « Cela a été une course incroyable de 14 ans, et tous les souvenirs que nous avons ne pourront jamais être remplacés. Nous avons commencé le spectacle avec l’idée d’amener notre famille folle dans vos maisons, et nous n’aurions pas pu imaginer que cela aurait a duré aussi longtemps. »

Khloe a ajouté: « Tous ceux qui nous ont soutenus, anciens et nouveaux – nous lisons les commentaires, nous voyons les publications sur les réseaux sociaux, et c’est génial. Un grand bravo à tous nos comptes de fans. Vous ne manquez jamais un battement. «

KUWTK a battu des émissions de téléréalité comme 90 Day Fiancé et The Bachelor pour remporter le titre des PCA de cette année.

Kim a également décroché le prix de la meilleure star de télé-réalité 2021 à ajouter à ses distinctions, en plus du Fashion Icon Award.

KUWTK s’est terminé en juin de cette année après 20 saisons record sur E !.