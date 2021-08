Kim López, un lanceur d’or

L’athlète espagnol Kim López a revalidé son titre de champion paralympique du lancer du poids à Tokyo avec une médaille accompagnée d’un record du monde dans la classe F12 des malvoyants.

Kim López, 32 ans, est passé de moins en plus au stade olympique de Tokyo. Il a commencé avec un zéro, a dépassé 16 mètres et demi dans les lancers suivants et dans le cinquième il a atteint le 17.04, dépassant de deux centimètres le record du monde qui était également en sa possession depuis le 1er juin 2021 à Bydgoszcz (Pologne). Ses principaux rivaux, l’Ukrainien Roman Danylyuk et l’Ouzbek Elbek Sultonov, sont tombés loin derrière l’or avec des lancers de 16,53 et 15,94 mètres, respectivement, qui leur ont valu l’argent et le bronze.

Avec cette médaille d’or au poids, Kim López, actuel champion d’Europe, revalide sa couronne de champion paralympique remportée à Rio de Janeiro et étoffe un record qui comprend un championnat du monde de lancer de disque (2013) et six autres médailles en Coupe du monde.