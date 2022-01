Kim Mi-soo, acteur coréen dans « Snowdrop », décède à 29 ans

Kim Mi-soo, un acteur coréen qui avait un second rôle dans la récente série « Snowdrop », est décédé. Elle avait 29 ans.

« Kim nous a soudainement quittés le 5 janvier », a déclaré mercredi son agence Landscape dans un communiqué. « Les personnes endeuillées sont plongées dans leur chagrin face à cette tristesse soudaine. Veuillez vous abstenir de signaler de fausses rumeurs ou spéculations afin que la famille puisse pleurer en paix. » La déclaration de l’agence a été traduite par le Joongang Daily et n’a donné aucune cause de décès.

Dans « Snowdrop », Kim (également écrit Kim Misu) incarne une étudiante militante qui partage un dortoir pour femmes avec le protagoniste Young-ro, interprété par Jisoo du groupe K-pop Blackpink.

« Snowdrop » a été produit par JTBC Studios et Drama House et est diffusé sur le réseau de JTBC en Corée. Dans le reste du monde, il est présenté comme un original Disney Plus.

Les médias locaux montrent Kim avec des crédits comprenant deux films de 2019 « Memories » et « Kyungmi’s World » et la série dramatique de JTBC « Human Luwak », « Salut au revoir, maman ! » de tvN et « Into the Ring » (2020) sur KBS.

Kim est née le 16 mars 1992. Mais les médias coréens rapportent qu’elle a 30 et 31 ans en raison de différentes méthodes de calcul.

« Snowdrop » est un mélodrame romantique, sur fond de mouvement pro-démocratie de 1987. La série a suscité une vive controverse sur son exactitude historique, le choix des chansons et la représentation des Nord-Coréens. Les sponsors auraient retiré leur soutien et une pétition au président de la Corée du Sud a été lancée, rassemblant plus de 300 000 signatures. Le rabat a initialement eu un impact négatif sur les actions de J Contentree et de l’agence Blackpink YG Entertainment.

