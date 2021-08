Kim Petras lance une nouvelle ère avec le dernier single “Future Starts Now”

Kim Petras a officiellement lancé une nouvelle ère de sa carrière avec la sortie de son dernier single “Future Starts Now”. La sortie marque sa première offre musicale via Republic Records et apparaîtra sur son prochain premier album.

“Je me sentais tellement anxieux au début du verrouillage, car pour moi la chose la plus anxiogène est de ne pas pouvoir travailler et faire ce que j’aime”, a déclaré Petras à propos du single. « L’avenir commence maintenant » est venu d’essayer de rester présent, au lieu de stresser pour l’avenir et tout le temps perdu. »

“Future Starts Now” tire son influence des tubes dance des années 80 et de la house music européenne, deux genres que Petras exploite de manière experte. Une piste pleine d’énergie, Petras a d’abord créé la chanson devant une foule excitée au Lollapalooza de Chicago.

Bien que l’album soit actuellement sans titre, l’attente pour les débuts de Petras est élevée. La chanteuse a créé le projet alors qu’elle était enfermée à Paris, une ville où elle a toujours trouvé réconfort, bonheur et inspiration.

“Future Starts Now” introduit une nouvelle ère de Petras en tant qu’artiste tout en conservant les éléments trouvés dans ses premiers succès et ses sorties acclamées comme Clarity et Turn Off The Light.

Petras a annoncé l’achèvement de l’album sur Twitter début juillet, partageant qu’il n’y aurait pas de chansons tristes sur le projet. L’album marque une période de transformation pour le chanteur qui, à Lollapalooza, joué pour la première fois avec des danseurs et une chorégraphie de décors.

En intensifiant tous les domaines de son art, Petras élève à la fois ses présentations sonores et visuelles aux côtés de son équipe Republic Records.

“Ce que Kim Petras a déjà accompli à elle seule est sans précédent. Elle est devenue l’une des superstars mondiales les plus perturbatrices et dynamiques avec des chansons incroyables et une vision incroyable », a déclaré à Variety Wendy Goldstein, présidente de Republic Records de la création de la côte ouest. “Notre objectif est d’augmenter ce qu’elle a personnellement construit et d’entrer dans l’histoire maintenant.”

Diffusez ou achetez « L’avenir commence maintenant ».