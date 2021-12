Chanteur pop et auteur-compositeur Kim Pétras offre un avant-goût de son premier album à venir sur une major avec le nouveau single d’inspiration disco « Coconuts », maintenant disponible via Republic Records et Amigo Records. La chanson effrontée est une démonstration d’élite du talent de Petras pour le camp.

« Si juteux et si mûr / Vous ne le croiriez pas / Je leur donne des noms différents / Mary-Kate et Ashley / Ils me demandent quelle est ma taille / Donnez-leur juste une pression / Fraise, mangue, citron vert / Ne comparez pas à ceux-ci », chante-t-elle dans le premier pré-choeur du morceau.

« Coconuts » était initialement prévu pour une sortie en janvier 2022, mais les fervents fans du chanteur se sont résolument ralliés à la sortie de la chanson depuis que des extraits du refrain du ver d’oreille ont été partagés pour la première fois en ligne. La sortie anticipée du morceau fait suite à ses débuts stellaires sur la scène des MTV EMA où Petras a livré une performance animée.

Pour les EMA, le chanteur a donné une portion conjointe de « Coconuts » et un autre single inédit, « Hit It From the Back ». Les morceaux suivent sa sortie à la fin de l’été « L’avenir commence maintenant» qui a officiellement lancé l’ère de son premier projet tant attendu avec Republic.

« Ce que Kim Petras a déjà accompli à elle seule est sans précédent. Elle est devenue l’une des superstars mondiales les plus perturbatrices et dynamiques avec des chansons incroyables et une vision incroyable », a déclaré à Variety Wendy Goldstein, présidente de Republic Records de la création de la côte ouest. « Notre objectif est d’augmenter ce qu’elle a personnellement construit et d’entrer dans l’histoire maintenant. »

Plus tôt cette année, Petras a parlé à Range de son lien avec la musique pop et de son engagement à la créer.

« J’aime l’aspect transformateur de la musique pop », a-t-elle déclaré. « La pop bubblegum est méprisée, mais je pense que c’est un art qu’il faut des années pour apprendre. Quand j’étais enfant, je pouvais mettre mes écouteurs et échapper à ma vie, et c’est pour moi ce que devrait être l’art. La musique amusante est la meilleure à oublier et à se sentir mieux.

