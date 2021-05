Kim porte le nom de la vache Kardashian – Chihuahua News – Intrelíneas

La femme d’affaires et mondaine Kim Kardashian est au centre de l’opinion publique depuis près de deux décennies, soit en raison des controverses entourant sa vie personnelle, soit en raison de l’ampleur de sa carrière ces dernières années, dans laquelle elle a été nommée depuis le meilleur. influenceuse, même l’une des femmes les plus riches du monde, mais la reconnaissance qu’elle vient de recevoir de l’Inde est quelque chose de très particulier, ils ont nommé une vache Kim en son honneur.

L’organisation People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) dans sa filiale en Inde, a annoncé que dans le cadre de la célébration de la fête des mères, elle a décidé de nommer une vache mère sauvée Kim, pour la célébrité Kim Kardashian, qui a montré compassion pour les mères d’autres espèces en adoptant un régime sans produits laitiers, qu’elle encourage parmi sa famille et ses plus de 200 millions d’abonnés.

“PETA remercie Kim Kardashian pour son entrée dans le futur, qui est végétalien”, a déclaré Sachin Bangera, directeur de PETA Inde.

Bien qu’elle soit désormais honorée de cette manière par PETA, Kim Kardashian a été fortement critiquée dans le passé par cette organisation, en raison de son penchant pour les manteaux de fourrure. En 2012, lors de son passage sur le tapis rouge de la présentation de son parfum, la mondaine a été trempée dans la farine par une femme, protestant contre son manque d’empathie avec les animaux, et malgré le fait que PETA se soit démarquée de ce fait, elle n’a pas désapprouver l’action de cette personne contre la femme d’affaires.

Information de L’universel