Kim Potter coupable d’homicide involontaire dans la mort de Daunte Wright

Les jurés ont condamné jeudi un officier de police de la banlieue de Minneapolis pour deux accusations d’homicide involontaire coupable dans le meurtre de Daunte Wright, un automobiliste noir qu’elle a abattu lors d’un contrôle routier après avoir déclaré avoir confondu son arme avec son Taser.

Le jury majoritairement blanc a délibéré pendant environ quatre jours avant de retrouver l’ancien officier du Brooklyn Center Kim Potter coupable d’homicide involontaire coupable au premier et au deuxième degré. Potter, 49 ans, risque environ sept ans de prison pour le chef d’accusation le plus grave selon les directives de l’État en matière de détermination de la peine, mais les procureurs ont déclaré qu’ils demanderaient une peine plus longue.

Potter, qui a témoigné qu’elle « ne voulait blesser personne », a baissé les yeux sans montrer aucune réaction visible lorsque les verdicts ont été lus.

Dans cette capture d’écran de la vidéo, l’ancien officier de police du Brooklyn Center, Kim Potter, témoigne devant le tribunal, le vendredi 17 décembre 2021 au palais de justice du comté de Hennepin à Minneapolis, Minnesota (Court TV, via AP, Pool)

Potter, qui est blanc, a abattu Wright, 20 ans, lors d’un contrôle routier le 11 avril dans le centre de Brooklyn alors qu’elle et d’autres policiers tentaient de l’arrêter en vertu d’un mandat en cours pour une accusation de possession d’armes. La fusillade s’est produite à un moment de haute tension dans la région, l’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin étant jugé à quelques kilomètres de là pour le meurtre de George Floyd. Potter a démissionné deux jours plus tard.

Les jurés ont vu une vidéo de la fusillade qui a été capturée par les caméras et les dashcams du corps de la police. Il montrait que Potter et un officier qu’elle entraînait, Anthony Luckey, arrêtaient Wright pour avoir des plaques d’immatriculation expirées et un assainisseur d’air suspendu à son rétroviseur. Pendant l’arrêt, Luckey a découvert qu’il y avait un mandat d’arrêt contre Wright pour ne pas avoir comparu devant le tribunal pour possession d’armes, et lui, Potter et un autre officier sont allés arrêter Wright.

Wright a obéi à l’ordre de Luckey de sortir de sa voiture, mais alors que Luckey essayait de le menotter, Wright s’est éloigné et est revenu à l’intérieur. Alors que Luckey s’accrochait à Wright, Potter a dit « Je vais te taser. » La vidéo montre ensuite Potter tenant son arme dans sa main droite et la pointant sur Wright. Encore une fois, Potter a dit: « Je vais vous taser », puis deux secondes plus tard: « Taser, Taser, Taser. » Une seconde plus tard, elle a tiré une seule balle dans la poitrine de Wright.

« (Explétif)! Je viens de lui tirer dessus. … J’ai attrapé le mauvais pistolet (juron) », a déclaré Potter. Une minute plus tard, elle a dit : « Je vais aller en prison.

Daunte Wright et son fils, Daunte Jr., lors de sa première fête d’anniversaire. (Ben Crump Law, PLLC. via AP)

Dans un témoignage parfois larmoyant, Potter a dit aux jurés qu’elle était « désolé que ce soit arrivé ». Elle a déclaré que l’arrêt de la circulation « était devenu chaotique » et qu’elle avait crié son avertissement à propos du Taser après avoir vu un air de peur sur le visage du Sgt. Mychal Johnson, qui était penché sur la portière côté passager de la voiture de Wright. Elle a également déclaré aux jurés qu’elle ne se souvenait pas de ce qu’elle avait dit ou de tout ce qui s’était passé après la fusillade, car une grande partie de sa mémoire de ces moments «manquait».

Les avocats de Potter ont fait valoir qu’elle avait fait une erreur en dégainant son arme au lieu de son Taser. Mais ils ont également déclaré qu’elle aurait eu raison d’utiliser une force mortelle si elle l’avait voulu, car Johnson risquait d’être traîné.

Les procureurs ont cherché à mettre en doute le témoignage de Potter selon lequel elle avait décidé d’agir après avoir vu la peur sur le visage de Johnson. Procureur Erin Eldridge, en contre-interrogatoire, a souligné que dans une interview avec un expert de la défense, Potter a déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi elle avait décidé de tirer son Taser. Au cours de sa plaidoirie, Eldridge a également rejoué la vidéo de la caméra corporelle de Potter qui, selon elle, n’a jamais donné une vue claire du visage de Johnson pendant les moments clés.

Eldridge a également minimisé le témoignage d’autres policiers qui ont décrit Potter comme une bonne personne ou ont dit qu’ils ne voyaient rien de mal dans ses actions : « L’accusée s’est retrouvée en difficulté et sa famille policière la soutient. »

Les manifestants placent des bougies électroniques à côté d’un panneau exigeant la condamnation de l’ancien officier de police de Minneapolis Kim Potter à l’extérieur du centre gouvernemental du comté de Hennepin le mercredi 22 décembre 2021, à Minneapolis. (Photo AP/Christian Monterrosa)

Les procureurs ont également fait accepter à Potter qu’elle n’avait pas l’intention d’utiliser la force meurtrière. Ils ont dit que Potter, un officier expérimenté avec une formation approfondie sur l’utilisation de Taser et l’utilisation de la force mortelle, a agi de manière imprudente et a trahi l’insigne.

Pour l’homicide involontaire coupable au premier degré, les procureurs devaient prouver que Potter avait causé la mort de Wright en commettant un délit – dans ce cas, la « manutention ou l’utilisation imprudente d’une arme à feu de manière à mettre en danger la sécurité d’autrui avec une telle force et violence que la mort ou les lésions corporelles infligées à toute personne étaient raisonnablement prévisibles.

L’accusation d’homicide involontaire coupable au deuxième degré exigeait des procureurs qu’ils prouvent que Potter a causé la mort de Wright « par sa négligence coupable », ce qui signifie qu’elle « a causé un risque déraisonnable et a consciemment pris le risque de causer la mort ou de graves lésions corporelles » à Wright en utilisant ou en possédant une arme à feu. .

En vertu de la loi du Minnesota, les accusés ne sont condamnés que sur la condamnation la plus grave si plusieurs chefs d’accusation impliquent le même acte et la même victime. Les procureurs avaient déclaré qu’ils chercheraient à prouver les facteurs aggravants qui justifient ce qu’on appelle un écart à la hausse par rapport aux directives de détermination de la peine.

Dans le cas de Potter, ils ont allégué que ses actions représentaient un danger pour les autres, y compris ses collègues officiers, le passager de Wright et le couple dont la voiture a été heurtée par Wright après la fusillade. Ils ont également allégué qu’elle avait abusé de son autorité en tant que policier.

La peine maximale pour homicide involontaire coupable au 1er degré est de 15 ans.

