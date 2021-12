Kim Potter, qui a tué Daunte Wright, témoigne à son procès

Ancien policier de la banlieue de Minneapolis Kim Potter a pris la parole vendredi lors de son procès pour homicide involontaire dans la mort par balle d’un automobiliste noir Daunte Wright.

Potter, 49 ans, a déclaré qu’elle avait l’intention de dégainer son Taser au lieu de son arme lorsqu’elle a tiré sur Wright, 20 ans, lors d’un contrôle routier le 11 avril alors qu’il tentait de s’éloigner des policiers qui cherchaient à l’arrêter en vertu d’un mandat de possession d’armes. . La vidéo de la fusillade enregistrée par les caméras corporelles des officiers a enregistré Potter en train de crier « Je vais te taser ! » et « Taser, Taser, Taser ! » avant de tirer une fois.

En plus d’affirmer que la mort de Wright était une erreur tragique, les avocats de Potter ont également déclaré qu’elle aurait été justifiée d’utiliser une force meurtrière pour empêcher Wright de s’éloigner et éventuellement de traîner l’un des collègues officiers de Potter.

Avant que Potter ne témoigne, un témoin appelé par ses avocats a déclaré que les policiers peuvent par erreur dégainer leurs armes au lieu de leurs Tasers dans des situations de stress élevé, car leur formation enracinée prend le dessus.

Dans cette capture d’écran de la vidéo, l’ancien officier de police du Brooklyn Center, Kim Potter, témoigne devant le tribunal, le vendredi 17 décembre 2021 au palais de justice du comté de Hennepin à Minneapolis, Minnesota (Court TV, via AP, Pool)

Laurence Miller, un psychologue qui enseigne à la Florida Atlantic University, a déclaré vendredi que plus une personne répète le même acte, moins elle doit y penser et il peut y avoir des circonstances lors d’une situation stressante dans laquelle les réactions normales de quelqu’un peuvent être « détournées ».

La mort de Wright a déclenché des manifestations de colère pendant plusieurs jours dans le Brooklyn Center. C’est arrivé comme un autre officier blanc, Derek Chauvin, était jugé dans la ville voisine de Minneapolis pour le meurtre de George Floyd.

Les procureurs soutiennent que Potter était un officier expérimenté qui avait été parfaitement formé à l’utilisation d’un Taser, y compris des avertissements sur le danger de le confondre avec une arme de poing. Ils doivent prouver l’imprudence ou la négligence coupable afin d’obtenir une condamnation pour homicide involontaire.

Miller a déclaré que lorsqu’une personne apprend une nouvelle compétence, la mémoire d’une ancienne compétence peut l’emporter, ce qui entraîne une « erreur d’action » dans laquelle une action prévue a un effet inattendu.

« Vous avez l’intention de faire une chose, pensez que vous faites cette chose, mais faites autre chose et réalisez seulement plus tard que l’action que vous vouliez n’était pas celle que vous avez prise », a-t-il déclaré.

Miller a déclaré que cela se produit tout le temps et est souvent insignifiant, comme écrire la mauvaise année sur un chèque au début de janvier. Il existe également des exemples plus graves d’erreurs d’action, par exemple lorsqu’un médecin peut utiliser une ancienne approche pour traiter quelqu’un même après avoir été formé à une nouvelle approche, a-t-il déclaré.

Dans cette capture d’écran de la vidéo, la juge du comté de Hennepin, Regina Chu, est partie, jure devant l’ancien officier de police du Brooklyn Center, Kim Potter, avant de témoigner devant le tribunal le vendredi 17 décembre 2021 au palais de justice du comté de Hennepin à Minneapolis, Minnesota (Court TV, via PA, piscine).

La personne qui commet l’erreur » pense qu’elle effectue une action alors qu’elle en effectue une autre « , a déclaré Miller. Lorsque le résultat escompté ne se produit pas, ils le réalisent, a-t-il déclaré.

« S’il s’agit d’une situation de stress élevé, d’excitation extrêmement élevée », la personne est plus susceptible de commettre une erreur qui peut mettre sa vie en danger, a déclaré Miller, qui a déclaré que l’exemple le plus typique de « confusion d’armes » est lorsqu’un officier confond un pistolet pour un Taser.

Il a dit que cela s’appelle «glisser et capturer», ce qui signifie que dans un état d’excitation élevée et d’hyper concentration, la capacité de choisir la bonne réponse s’évanouit et est «captée» par les connaissances plus ancrées qu’une personne a eues pendant un temps plus long.

Certains experts sont sceptiques quant à la théorie. Geoffroy Alpert, professeur de criminologie à l’Université de Caroline du Sud qui n’est pas impliqué dans le procès de Potter, a déclaré qu’il n’y avait aucune science derrière cela.

En contre-interrogatoire, le procureur Erin Eldridge a lu à Miller un article de 2010 qu’il a écrit dans lequel il décrivait comment la police peut éviter ce qu’il a qualifié de « grande erreur ». Il a écrit que de nombreuses erreurs de ce type sont évitables grâce à une formation et à une pratique appropriées.

Eldridge a déclaré que le terme glissement et capture a été qualifié de « science indésirable » et n’a aucun fondement dans le domaine général de la psychologie. Miller a déclaré que le terme n’est pas courant, mais la théorie qui le sous-tend l’est.

Cette photo est fournie par Ben Crump Law, PLLC. montre Daunte Wright et son fils, Daunte Jr., lors de sa première fête d’anniversaire. (Ben Crump Law, PLLC. via AP)

La défense a commencé son dossier jeudi. Parmi ceux qui ont témoigné se trouvait le chef de Potter à l’époque, Tim Gannon. Gannon a qualifié Potter de « bon officier » et a déclaré qu’il « n’avait vu aucune violation » de la politique de sa part lors du contrôle routier.

Gannon a démissionné deux jours après la fusillade, affirmant qu’il avait été essentiellement forcé de partir parce qu’il ne licencierait pas immédiatement Potter. Potter a démissionné le même jour.

Gannon a témoigné qu’il lui est apparu à partir de la vidéo de la dashcam que le Sgt. Mychal Johnson, qui aidait à l’arrêt, était « penché sur » la voiture de Wright. Il a dit qu’il était d’avis que la force meurtrière était raisonnable.

L’expert en recours à la force Stephen Ijames, ancien chef de police adjoint à Springfield, Missouri, a déclaré jeudi que les agents étaient légalement tenus d’arrêter Wright après avoir découvert qu’il avait un mandat pour une violation des armes en suspens.

Ijames, qui a déclaré avoir rédigé la politique sur le Taser pour l’Association internationale des chefs de police, a également déclaré qu’il était très peu probable que Wright aurait pu s’enfuir si Potter avait réellement utilisé son Taser. Cela contredit un expert en recours à la force de l’accusation qui a déclaré plus tôt que l’utilisation d’une arme à feu ou d’un Taser sur Wright aurait aggravé les choses car il aurait pu être frappé d’incapacité et son véhicule aurait pu devenir une arme.

Après que Potter ait tiré sur Wright, sa voiture a décollé et s’est écrasé quelques secondes plus tard dans un véhicule venant en sens inverse, blessant son passager et quelqu’un dans l’autre voiture.

L’affaire est entendue par un jury majoritairement blanc.

