Kim Potter trouvé coupable et le premier couple noir de Bachelor Nation

Van Lathan et Rachel Lindsay réagissent à l’ex-officier Kim Potter reconnu coupable d’homicide involontaire coupable dans la mort de Daunte Wright (15:29) avant d’accueillir un guerrier de la pensée dans la série pour la première fois pour éclaircir un débat d’une semaine (22 :29). De plus, Bachelor Nation a son premier couple noir (34:12), et Jay-Z serait-il imbattable dans une bataille de Verzuz (44:50) ?

Hôtes : Van Lathan et Rachel Lindsay

Producteurs : Trudy Joseph et Donnie Beacham

