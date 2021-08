Kim Zolciak-Biermann pleure sa fille Brielle en bikini révélateur qu’elle a acheté

Ne soyez pas en retard Brielle Biermann a glissé un bikini de sa mère, Kim Zolciak-Biermann, alun de Real Housewives of Atlanta, et elle a montré les vêtements de contrebande sur Instagram. “Ma mère l’a acheté en premier, mais je l’ai porté en premier”, a-t-elle légendé la photo d’elle portant le bikini Gucci sur une plage pittoresque. Sa sœur Ariana a commenté “INCROYABLE”, tandis que Kim a écrit: “Je l’ai acheté pour nous deux fous.” Le commentaire de Kim semble impliquer qu’ils porteront tous les deux le string de la marque.

Plus tôt cet été, Brielle a évoqué les rumeurs selon lesquelles elle aurait subi une chirurgie plastique lors d’un épisode de Watch What Happens Live avec Andy Cohen, par Page Six. La jeune femme de 24 ans n’a pas hésité en partageant la raison compréhensible de son changement d’apparence.

À un moment donné de l’aftershow, Biermann a tourné son attention vers ceux qui pensent qu’elle a subi “beaucoup de chirurgie plastique”. Elle a nié ces allégations et a déclaré que son look différent était dû au fait qu’elle était beaucoup plus âgée qu’elle ne l’était lorsque les téléspectateurs l’ont vue pour la première fois dans Real Housewives of Atlanta. Biermann a déclaré: “Ils ne réalisent pas que vous avez l’air différent quand vous avez entre 10 et 24 ans. J’espère que j’ai l’air complètement différent!” À son tour, l’animateur Andy Cohen a répondu en riant et a déclaré: “Classique!” Les téléspectateurs de RHOA ont vu Biermann apparaître pour la première fois sur leurs écrans en 2010 lorsque sa mère, Zolciak-Biermann, est apparue dans la première saison de l’émission de téléréalité. Biermann avait alors 13 ans.

Ce n’est pas la première fois que Biermann aborde les rumeurs de chirurgie plastique. Selon Entertainment Tonight, elle a nié avoir fait le moindre travail en 2019. Ses commentaires sur la publication reflètent sa récente déclaration sur Watch What Happens Live, car elle a expliqué qu’elle avait simplement l’air différente des fans alors qu’elle vieillissait au fil des ans. Biermann a dit : “[Critics] me comparent probablement à la première saison de Real Housewives of Atlanta, et vont directement à maintenant. Où étiez-vous entre les deux ? Vous pouvez me voir à chaque saison, et vous pouvez voir comment j’ai changé.

Bien que Biermann ait nié avoir subi une chirurgie plastique, elle a été très ouverte sur le fait qu’elle avait reçu des produits de comblement pour les lèvres. Bien qu’au début de 2020, elle ait dit qu’elle allait dissoudre une partie de son produit de remplissage pour les lèvres pour un look différent. Comme ET l’a noté, Biermann a profité de son histoire Instagram pour partager qu’elle réduisait son remplissage pour les lèvres un peu avant la nouvelle année. Elle a expliqué: “J’ai dissous mes lèvres hier … je vais bientôt ressembler à Brielle de 18 ans. Nouvel an 2020, nouveau moi! Noir et bleu pendant quelques jours.” Elle a ensuite partagé une photo d’elle lorsqu’elle était plus jeune, écrivant que son ancien look boudeuse “n’est tout simplement pas l’ambiance” qu’elle veut de nos jours.