Kim Zolciak lance une « académie spirituelle » à 77 $ par mois pour manifester vos rêves .

La dernière fois que nous avons parlé de Kim Zolciak, elle défendait d’obtenir du Botox et des agents de remplissage au début du verrouillage, en mai 2020, parce que “Atlanta s’est ouvert”. Maintenant, elle lance apparemment une nouvelle entreprise commerciale. Elle a une nouvelle “académie spirituelle” qui ressemble à des trucs standard de la loi de l’attraction et coûte 77 $ par mois. Elle s’associe à quelqu’un qui s’appelle Nicole Zeola. Zeola n’a que 1 800 abonnés sur Twitter, son Instagram est privé et elle n’a même pas de chaîne YouTube. Kim a rencontré Nicole en juin lorsqu’elle avait besoin de conseils après avoir perdu son amie, une voyante avec qui elle a travaillé pendant des années et qu’elle appelle Grandma Rose. L’annonce vidéo de Kim est ci-dessous et voici la légende.

Je suis tellement heureux d’annoncer l’Académie Spirituelle! Notre PREMIÈRE session EN DIRECT est ce dimanche 8/8 à 20 h HNE.🙌 Il s’agit d’une communauté privée réservée aux membres pour les personnes qui sont vraiment passionnées par le fait de vivre leur meilleure vie ! C’est pour tous ceux qui veulent augmenter leur vibration et manifester leurs désirs. @nicolezeolalove et moi sommes tellement passionnés par cela et voulons aider les gens qui sont prêts à faire plus de leur pouvoir. Je ne sais pas si vous êtes conscient, mais vous vous alignez sur vos vibrations dominantes. Nous voulons que vous vibriez tous sur la même fréquence que le succès, le bonheur et l’abondance et nous sommes là pour vous aider à y arriver. Lorsque vous apprendrez à augmenter votre vibration, vous commencerez à manifester vos rêves. Honnêtement, presque tous les grands succès reposent sur un échec. Parfois, nous sommes souvent dupés par les « ténèbres avant l’aube » et nous nous arrêtons avant d’atteindre ce succès. Mais avec juste un petit coup de pouce, un peu d’encouragement et un peu de soutien, cela vous mène à la lumière et c’est pourquoi nous avons créé l’Académie spirituelle. ?? Nous nous bloquons aussi souvent de recevoir tout ce que nous désirons et @nicolezeolalove organisera des clearings pour vous débarrasser des “blocages” et nettoyer vos chakras. Je ferai également des questions-réponses, où nous approfondirons tout cela dimanche. Nous avons hâte de vous rencontrer tous! Rendez-vous sur le lien dans ma bio et cliquez sur l’étiquette « Spiritual Academy » pour vous y inscrire. À dimanche!! bisous bisous

Rien de ce que dit Kim n’est nouveau ou innovant. C’est ce que disent toutes les personnes manifestant au sujet de la suppression de vos blocages et de l’élévation de votre vibration. Cela semble une arnaque, mais certains YouTubers ont des abonnements mensuels similaires et ce coût est assez moyen. Ce truc devrait être gratuit, mais certaines personnes sont prêtes à payer pour des conseils et une communauté.

Je prends des cours de zoom de méditation/manifestation environ une fois par semaine. J’écoute aussi des méditations d’affirmation et de manifestation. Le confinement a été difficile et cela m’aide à rester positif. (Je vais en thérapie quand j’en ai besoin, mais c’est 170 $ de l’heure contre moins de 25 $.) La plupart des choses concernant la manifestation consistent à être une personne plus heureuse, à se fixer des objectifs et à croire en soi. Il y a un côté sombre à la loi de l’attraction en ce sens qu’elle peut être instrumentalisée pour dire que les personnes pauvres ou malades méritent leur sort, alors j’essaie d’être plus équilibré à ce sujet que cela.

Si vous souhaitez essayer des chaînes YouTube de méditation/manifestation, je vous recommande Jason Stephenson, Love The Life You Live et Great Meditation. Il existe également une excellente chaîne de thérapie plus traditionnelle appelée Therapy in a Nutshell.