Kimball de retour pour la finale de la saison IndyCar avec Foyt · .

Charlie Kimball sera de retour sur le terrain d’IndyCar pour la finale de la saison à Long Beach à la fin du mois.

Le joueur de 36 ans rejoindra Foyt, après avoir piloté pour l’équipe sur le parcours routier Indianapolis Motor Speedway en mai, où il a terminé 22e. Il a également participé à l’Indianapolis 500 avec l’équipe, mais a été l’un des deux pilotes à ne pas se qualifier.

L’ancien vainqueur de la course IndyCar rejoindra les pilotes réguliers de l’équipe Sébastien Bourdais et Dalton Kellet pour la course sur le circuit californien le 26 septembre.

“Long Beach est mon événement préféré en dehors de l’Indy 500”, a déclaré Kimball. « J’ai passé mon enfance à venir sur cette course et à rêver d’être de l’autre côté de la barrière.

“La chance de concourir sur cette piste, si proche de ma ville natale, trois ans et demi depuis ma dernière fois au volant, a été l’une de mes plus grandes motivations personnelles.”

Le sponsor de longue date de Kimball, Novo Nordisk, soutiendra son retour dans la catégorie où il a piloté à temps plein pour Ganassi entre 2011 et 2017. Après avoir culminé avec une victoire à Mid-Ohio en 2013, Kimball a rejoint Carlin en 2018. Il était un participant à temps partiel la saison suivante, puis est revenu à temps plein avec Foyt l’année dernière.

