Kimberley Walsh a donné à Toby Alexander-Smith le sceau d’approbation (Photo: WireImage)

Kimberley Walsh a rassuré les téléspectateurs sur le fait que son beau-frère, l’acteur d’EastEnders Toby Alexander-Smith, ne ressemble en rien à son personnage meurtrier à l’écran, Gray Atkins.

En fait, c’est en fait un gars plutôt « charmant », ouf.

Toby, 31 ans, a livré une performance très convaincante en tant qu’avocat Gray, qui a jusqu’à présent tué sa femme Chantelle, Tina Carter et a depuis jeté son dévolu sur Whitney Dean.

Cependant, dans la vraie vie, l’acteur n’est qu’un gars ordinaire qui attend un bébé avec sa petite amie Amy Walsh, qui joue Tracey Metcalfe dans Emmerdale et se trouve également être la sœur de la chanteuse de Girls Aloud Kimberley.

Partageant à quoi ressemble son beau-frère IRL, a déclaré Kimberley Metro.co.uk: ‘C’est incroyable pour lui de jouer un rôle comme ça parce que c’est littéralement l’opposé polaire, il ne pourrait plus être un mec adorable et sain.

« Donc, je me dis que vous êtes un très bon acteur. Honnêtement, c’est tout à son honneur en tant qu’acteur parce que c’est le gars le plus adorable et je suis tellement heureux pour eux deux.

Toby est le « mec le plus adorable » alors que Gray est… eh bien, pas si charmant (Photo : BBC)

Kimberley, 39 ans, et Amy, 34 ans, se sont particulièrement liées ces derniers mois car elles étaient toutes les deux enceintes en même temps.

La chanteuse de Sound of the Underground Kimberley a donné naissance à son troisième enfant, son fils Nate, en juin, tandis qu’Amy devrait accueillir son premier enfant avec son petit ami Toby dans les semaines à venir.

En repensant à leur voyage de grossesse, la pop star a révélé: “ Les deux sœurs étaient enceintes de moi lors de la dernière grossesse, donc ma sœur aînée vient d’avoir son quatrième un mois après moi, puis ma sœur cadette Amy est attendue en décembre et elle était en les tout premiers stades de la grossesse juste avant que j’aie Nate, alors nous l’avons tous partagé ensemble, ce qui était vraiment sympa.

«C’est tellement beau qu’ils seront tous les trois proches en âge. Nous avons sept garçons entre nous, moi et ma sœur aînée, alors maintenant nous devrons attendre et voir ce qu’Amy va avoir.

Elle a ajouté: « C’est beaucoup. Trois, c’est beaucoup pour ma mère, bénissez-la, elle sera en charge de la nounou.

Amy et Toby ont annoncé qu’ils attendaient un bébé en septembre après s’être rencontrés dans le public à Strictly Come Dancing en 2019.

Kimberley partage trois garçons avec son mari Justin Scott et a récemment admis qu’elle était soulagée que ses deux fils aînés, Bobby et Cole, soient « toujours obsédés » par le bébé Nate.

