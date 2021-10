Kimberley Walsh s’adresse à la réunion de Girls Aloud après la mort de Sarah Harding

Girls Aloud fêterait son 20e anniversaire en 2002 (Photo: WireImage)

Kimberley Walsh a révélé qu’une réunion de Girls Aloud n’était pas prévue pour le moment après la mort de Sarah Harding.

Harding est décédé le 5 septembre à l’âge de 39 ans à la suite d’une bataille contre le cancer du sein.

Les fans espéraient que les hitmakers de Sound of the Underground se réuniraient pour célébrer leur 20e anniversaire en 2022, mais la mort de Harding signifie que cela est peu probable à ce stade.

Abordant les spéculations en cours sur les retrouvailles, Kimberley a déclaré au Sun: » Ce n’est pas vraiment quelque chose auquel nous pensons même évidemment, avec la situation telle qu’elle est. Personne n’est même dans cet espace libre en ce moment.

Girls Aloud a été formé sur Popstars: The Rivals en 2002 et a connu une carrière réussie pendant 10 ans avec cinq singles numéro un. Après leur séparation initiale en 2009, ils se sont réunis en 2012 pour une tournée et un album des plus grands succès, mais ont ensuite fait une autre pause.

Bien qu’ils ne soient pas sur scène ensemble de si tôt, le groupe est toujours en contact et Kimberley a révélé que Nadine Coyle vit maintenant « très près de [her]’.

Sarah Harding est décédée après une bataille contre le cancer du sein (Photo: Rex Features)

« C’est bien de l’avoir vue beaucoup plus au cours des deux dernières années », a déclaré Kimberley à la publication.

Elle retrouvera également Cheryl et Nicola Roberts lorsqu’elle célébrera son 40e anniversaire le mois prochain.

La chanteuse a déclaré à propos de son anniversaire marquant: « Vous devez juste chérir chaque instant. Je ne sais pas ce que ma quarantaine apportera, mais entrer dans une nouvelle décennie est assez important.

Kimberley a admis que cela avait été «difficile» depuis la mort de son compagnon de groupe (Photo: .)

Kimberley a récemment expliqué comment elle faisait face à son chagrin après la mort de Harding.

S’exprimant sur Morning Live le mois dernier, elle a déclaré: «Cela a été des semaines vraiment, vraiment difficiles et, vous savez, c’est toujours difficile, mais je devais juste prendre ce peu de temps.

‘C’est bien d’être dehors cependant. Et je suis vraiment heureux d’être ici et c’est la meilleure distraction, alors oui, j’ai hâte d’y être.

Harding avait révélé son diagnostic de cancer en août 2020 et expliqué que la maladie avait progressé dans d’autres parties de son corps.

Sa mère a annoncé sa mort dans une publication Instagram, expliquant que sa fille s’était « échappée paisiblement ».

