Kimberlin Brown, star de ‘B&B’, revient en tant que Sheila, son avenir avec Eric et plus .

« Plus ça change, plus c’est la même chose » — c’est le français pour « Sheila Carter’s back, bitches ! D’accord, cela se traduit en fait par “plus les choses changent, plus elles restent les mêmes”. C’est certainement ce que ressentent les téléspectateurs de The Bold and the Beautiful maintenant que le baby-switcher coquin de la journée est de retour en ville!

Sheila (Kimberlin Brown) a été vue pour la dernière fois il y a environ trois ans après qu’elle et sa rivale Quinn (Rena Sofer) aient cassé presque tous les vases du salon du manoir Forrester. Après avoir échoué à se réintégrer dans la vie de son ex-mari Eric (John McCook), Sheila a fait profil bas.

Cette fois, B&B a encore plus lié Sheila à la dynamique familiale en révélant qu’elle est la mère biologique de Finn (Tanner Novlan) et, comme Finn s’est marié avec Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood), cela signifie également que Sheila est le bébé de Hayes. grand-mère!

Comptez sur la présence de Sheila pour bouleverser la vie non seulement des jeunes mariés, mais aussi du reste du clan Forrester. TV Insider a discuté avec Brown de ce qui l’a ramenée à la série, en quoi cette fois-ci sera différente et comment elle a le dernier mot sur l’un des plus grands rivaux de Sheila.

Qu’avez-vous ressenti lorsque B&B vous a contacté pour reprendre Sheila ?

Kimberlin Brown : C’était incroyable. C’était vraiment le cas. Complètement inattendu. Je ne peux pas en dire assez sur à quel point c’est excitant.

Que s’est-il passé avec Sheila après sa dernière visite ? Ces scènes de bataille avec Quinn étaient dignes de la WWE !

La dernière fois que les téléspectateurs ont vu Sheila, elle essayait de faire ce qu’il fallait et de devenir une bonne personne. Après avoir réalisé que les Forrester n’allaient pas lui laisser de mou, elle a décidé de s’en aller et de travailler encore plus sur elle-même. Espérons que cette fois, ils verront qu’elle a vraiment changé.

Sheila a donné naissance à Mary (Courtnee Draper), Diana, Ryder (Wilson Bethel) et Daisy (Yvonne Zima)… et maintenant Finn. Je ne savais pas que Sheila était aussi fertile.

[Laughs] Il fait jour !

Sheila ne sera pas si facilement renvoyée maintenant qu’elle a des liens de sang avec les Forrester.

Exactement. Et ça fait du bien. Il y a de belles choses à venir. Tout ce que Sheila a toujours voulu faire était de faire partie de la vie d’Eric et de la dynastie Forrester. De toute évidence, elle n’était pas capable de le faire toute seule. Maintenant, elle a un petit-fils [Hayes] qui est lié aux Forresters. Et il n’y a absolument rien que les Forrester puissent faire pour changer le fait que son sang coule dans les veines de ce bébé.

Eric est célibataire maintenant que lui et Quinn se sont séparés après avoir découvert son infidélité. Sheila et Eric pourraient-ils se reconnecter?

Avec ce que nous avons tourné jusqu’à présent, cela demanderait du travail à Sheila. Je crois que Sheila ne ferait jamais rien pour blesser Eric et elle ne l’aurait jamais trompé. Ils vont tous les deux être vulnérables, c’est à ce moment-là qu’ils se connectent généralement les uns aux autres. Sheila a toujours été là pour lui. Ce sont toujours les autres femmes de la vie d’Eric qui ont interdit leur bonheur. Je peux vous dire qu’il y a des trucs explosifs à venir. En ce moment, les choses sont centrées sur Finn et la famille.

Comment est-ce de travailler avec Tanner ?

Nous avons été vraiment jetés dans le feu. Nous avons eu beaucoup de pages le premier jour. Mais nous avons immédiatement noué d’excellentes relations. Tanner a pris les émotions et a couru avec elles. [Supervising producer] Ed Scott était très heureux de ce qu’il faisait.

Qu’est-ce qui vous a occupé depuis la dernière fois que nous vous avons vu ?

J’ai travaillé sur une sitcom. Nous devions commencer le tournage en janvier, mais [we had some delays]. Il se déroule en extérieur. Jonathan Banques [Better Call Saul] a accepté d’être dans mon projet. Quand je pourrai vous en dire plus, je le ferai. Nous espérons tourner l’hiver prochain. J’ai un super groupe de personnes. Fred Fox Jr. [Family Matters, Happy Days] a accepté d’écrire le script. Je veux quelque chose d’amusant que les gens puissent s’asseoir et regarder avec leurs enfants. J’ai aussi le lancement d’une ligne de vêtements à venir. Cela s’appelle humanKIND. Un ami et moi avons acquis [it] du Dakota du Nord. Nous allons le porter à l’international.

L’autre mère de Finn, Li (Naomi Matsuda) a été nommée, je présume d’après Lee Bell, co-créateur de B&B, décédé l’année dernière. Avez-vous des souvenirs d’elle ?

Oui. Mes souvenirs de Lee sont extraordinaires. Elle a eu la vie la plus incroyable. Elle a réussi de son propre chef. Elle était à la télé pendant la journée [in Chicago]. Elle était toujours encourageante et était toujours élogieuse. Sa ligne téléphonique était toujours disponible pour moi. Sa porte était toujours ouverte. J’appelais Lee quand je ne travaillais pas sur la série. Elle et [her late husband] Facture [Bell, creator, Young and the Restless and B&B] m’ont vraiment marqué ma vie. Je leur serai éternellement reconnaissant.

Sheila a-t-elle des alliés en ce moment ? Ou fait-elle face à une bataille difficile ?

Tout ce que nous avons tourné jusqu’à présent, Sheila est définitivement seule. Son plus grand allié est peut-être Finn. Je peux voir où il sera déchiré entre sa famille et la femme qui lui a donné naissance, quelles que soient les histoires que les Forrester lui ont racontées. Ce serait le cas pour la plupart des gens. C’est Sheila toute seule – pour le moment.

Après Lauren (Tracey Bregman), la plus grande rivale de Sheila était la regrettée Stéphanie (Susan Flannery). Elle est partie maintenant, mais son portrait a récemment été remis dans le salon Forrester.

Oui. Sheila sait que Stéphanie est partie. La dernière fois que Sheila est revenue, elle se disputait avec sa nouvelle femme… Quinn. Stéphanie est partie mais ça ne veut pas dire que ces cicatrices [she inflicted upon Sheila] sont partis. Dans les scènes à venir, en fait, vous verrez un peu une référence à Stéphanie. Dans cette scène, c’est un peu comme frotter de la terre sur le visage de Stéphanie.

