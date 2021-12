Kimberly Bryant, PDG de Black Girls Code, en congé suite à des allégations d’inconduite

PDG du code des filles noires Kimberly Bryant, qui a fondé l’association à but non lucratif pour l’éducation technologique en 2011, a été suspendue de l’organisation la semaine dernière après que son conseil d’administration a déclaré qu’elle avait été nommée dans plusieurs plaintes pour inconduite.

Black Girls Code n’a pas immédiatement répondu dimanche à une demande de commentaire du Grio. Le groupe a déclaré à Insider mardi qu’il enquêtait sur de « graves allégations d’irrégularités sur le lieu de travail » sans donner de détails.

Le Daily Beast a rapporté jeudi que les tensions avaient augmenté entre Bryant et le président par intérim du conseil d’administration du Black Girls Code. Heather Hiles, qui a pris ses fonctions de direction en septembre.

La fondatrice de Black Girls Code, Kimberly Bryant, est photographiée. (Crédit : Code des filles noires)

C’est Hiles qui a dit à Bryant par e-mail lundi qu’elle était suspendue, selon le média. Plusieurs anciens membres du personnel du Black Girls Code ont suggéré à Insider que le style de gestion de Bryant entravait la croissance de l’organisation.

Ancienne employée du Black Girls Code Charles Anderson a déclaré à Insider que Bryant avait formé un « conseil phénoménal ».

Le conseil d’administration comprend également le PDG de Task Rabbit Stacy Brown-Philpot et directeur de la programmation de la Fondation Ewing Marion Kauffman Sherman Blancs.

« Si Kimberly peut simplement se permettre d’être le visage et laisser quelqu’un d’autre s’occuper du côté commercial, l’organisation peut se développer de manière phénoménale », a déclaré Anderson à Insider.

Bryant n’a pas immédiatement répondu dimanche à une demande de commentaire du Grio. Elle a confirmé la situation via Twitter mardi après-midi, ajoutant que son éviction indéfinie était « illégale », « un gâchis » et « sans motif », dans un tweet ultérieur.

« Communiqué de presse : c’est donc 3 jours avant Noël et vous vous réveillez pour découvrir que l’organisation que VOUS avez créée et construite à partir de zéro a été emportée par un conseil voyou sans notification », a-t-elle tweeté.

Communiqué de presse : c’est donc 3 jours avant Noël et vous vous réveillez pour découvrir que l’organisation que VOUS avez créée et construite à partir de zéro a été emportée par un conseil voyou sans notification. VC : @BlackGirlsCode – kimberlybryant.eth (@6Gems) 21 décembre 2021

Bryant a déclaré à Insider et The Daily Beast qu’elle avait découvert sa suspension mardi matin après s’être rendu compte qu’elle n’avait plus accès à ses e-mails Black Girls Code et à ses comptes Slack. Elle a dit que personne ne répondrait à ses appels lorsqu’elle a contacté les cadres supérieurs pour savoir ce qui se passait.

« Il aurait été agréable, professionnel et même courtois de m’informer des allégations spécifiques, car elles ne m’ont pas été formulées dans un format clair », a-t-elle déclaré à Insider.

Un porte-parole du Black Girls Code a déclaré à Insider qu’un comité spécial avait été formé en octobre pour mener une enquête sur le style de leadership de Bryant.

Bryant a fait la liste du Grio 100 en 2014. Le groupe basé à Oakland, en Californie, fondé il y a une décennie pour éduquer et promouvoir les filles noires à poursuivre des carrières dans la technologie, s’est développé pour inclure 30 000 membres dans 16 chapitres à travers le pays et a formé des partenariats avec les principaux entreprises, dont Nike et Google.

Insider l’a classée n ° 17 sur sa liste 2016 des femmes ingénieures les plus puissantes de l’année.

Êtes-vous abonné aux podcasts du Grio, Chère Culture ou Agir ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !