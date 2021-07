Kimberly Guilfoyle fait une « blague » malade à propos du vice-président Harris qui veut « donner un coup de pied » à Joe et hériter de la présidence ⋆ 10z viral

Kimberly Guilfoyle a besoin d’une certaine conscience de soi.

À un moment donné, elle était une intellectuelle, très naturellement jolie, épouse de Gavin Newsom, maintenant gouverneur de Californie. Puis Fox a mordu et le poison vert suintant à travers son système vasculaire l’a changée pour toujours. Elle a ruiné ce qui était un merveilleux look naturel en devenant une caricature de la fille bien roulée prête à rebondir sur les genoux de l’homme qui la propulserait sur les échelons de la gloire et du pouvoir le plus rapidement. Le fait qu’elle ait choisi Don Junior en dit long sur le manque d’intérêt pour son truc sur les genoux.

Maintenant, Kimberly est le porte-parole de Trump en tant que Don Jr. En fait, elle fait partie de l’acte d’échauffement, avec les personnes dont le nom de famille est “Trump”, peut-être en remplacement d’Ivanka. Le camp Trump sait que Joe Biden est pratiquement intouchable, rien de ce qu’ils disent ne colle à Joe, dont la cote d’approbation se situe entre 56 et 60%. S’attaquer à Biden, personnellement, est futile en ce moment.

Mais Kamala Harris, c’est une toute autre histoire. Il n’y a pas de méchant plus naturel au pays de MAGA qu’une femme brillante avec du pouvoir, une femme qui se trouve aussi être jeune, très attirante, s’identifie comme noire, drôle et aussi très efficace. Elle terrifie le GOP parce que Kamala Harris incarne l’avenir de ce pays et cela ne ressemble pas à MAGA. Alors ils se font un devoir de se moquer et de rabaisser Harris, presque toujours sans goût hors des limites (Elle a dormi jusqu’au sommet, nous l’avons tous entendu).

Maintenant que Harris est à un arrêt du sommet, la prochaine attaque logique est de dépeindre le vice-président Harris comme une femme folle au pouvoir (comme si Kimberly ne l’était pas…) qui se tient là dans l’espoir que Joe Biden se dépêche de mourir . Cela rend cette “blague” parfaitement symbolique quant à la position actuelle du mouvement MAGA et à sa véritable identité en tant que peuple.

Kimberly Guilfoyle fait une blague qui implique que Kamala Harris veut devenir présidente en poussant Joe Biden dans les escaliers. pic.twitter.com/dOJJzWrC4V – PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) 4 juillet 2021

Pousser Biden dans les escaliers. Ouais, vraiment drôle, Kimberly. On pourrait faire la même blague à propos de Kimberly et Don Jr. s’il n’avait pas eu le bon sens de ne pas conclure de contrat de mariage avec une femme qui raconte dans des salles de conférence remplies d’hommes les petits jeux d’habillage auxquels elle joue. pour Junior.

Mais nous ne ferions pas la même blague parce que nous ne sommes pas si malades que ça. Nous voyons des remarques profondément offensantes faites par des politiciens de tous bords (mais beaucoup plus par les MAGA) presque tous les jours. Pour une raison quelconque, celui-ci nous bouleverse plus que la plupart. Peut-être parce que c’est juste un résumé parfait de tout ce que croient les MAGA, le pauvre “vieux” Joe (que le pays aime), si vieux et frêle, et Kamala complice, avec si peu d’attention ou de respect pour les autres qu’elle renverserait son patron les escaliers pour être président. Ha Ha.

Pas drôle du tout, mais sacrément révélateur.

