Kimberly Loaiza à Acapulco présente un nouveau single « Mejor solo » – El Sol de México

Accompagnée de plus d’une cinquantaine d’influenceurs et de tik tokers réunis à Acapulco, Kimberly Loaiza a célébré la présentation de son nouveau single, « Mejor sola », qu’elle interprète aux côtés des artistes reggaeton Zion & Lennox.

La native de Mexicali a déclaré que la collaboration avait eu lieu après avoir entendu la chanson et a approché son équipe pour conclure l’affaire. « Nous nous sommes beaucoup connectés, ils étaient très cool et ils sont excellents en musique », a-t-il déclaré à son arrivée à l’événement.

La chanson a été écrite et mise en musique par une équipe composée du compositeur et producteur colombien multi-platine Gotex, Gaby Morales, Tazmania, MK en el Beat, Fran Zata, Elvis de Yongol et le mari de Kim, Juan de Dios Pantoja. La chanteuse a révélé que bien qu’elle ait essayé, elle n’a pas réussi à faire une chanson à partir de zéro, bien qu’elle n’exclue pas de le faire à l’avenir.

« Cela se pourrait, la vérité est difficile. J’ai essayé, mais cela lui a coûté du travail », a-t-il commenté, et en a profité pour lancer une invitation à tous ceux qui souhaitent suivre ses traces, pour ne pas être vaincus par des obstacles. et pour atteindre leurs objectifs. « Vous devez toujours faire ce que vous aimez, peu importe ce que c’est, personne ne vous en empêche, il est important de réaliser vos rêves toute votre vie. »

L’événement a réuni des stars de Tik Tok telles que Kunno, Daniela Rodrise, Dome Lipa; Carol, Fer et Mich ; Kevin et l’actrice Livia Brito. En passant sur le tapis rouge, les influenceurs ont célébré l’ambiance de fraternité qui s’est déroulée lors de leur transfert vers le port, qu’ils ont effectué à bord du jet privé de Kim.

« On a tout laissé derrière et on est là ensemble pour ça, ce qui est super cool. Après les choses qu’on voit sur le réseau, l’information est un peu déformée, mais là on est unis pour qu’ils se rendent compte qu’on est une famille, » a-t-il commenté Kunno, qui portait une robe rouge et des talons.

Al cuestionarla qué tanto se identifica con el mensaje de su canción, Loaiza descartó sentirse mejor sola, pues se dijo muy enamorada de su esposo, y pese a las diferencias y escándalos que los han rodeado, su matrimonio se mantiene igual de firme que el primer jour.

À la fin du tapis rouge, l’influenceuse a offert un showcase, où elle a interprété les chansons « Don’t be jalouse », « You lost yourself », « Turn off the light » et, plus récemment, « Better alone ».