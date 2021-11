Kimberly Loaiza a posé en maillot de bain Versace : meilleur solo

Kimberly Loaiza pose dans un maillot de bain Versace rouge pour Mejor Sola | Instagram

La célèbre célébrité Internet connue de ses partisans sous le nom de maire de La Lindura, Kimberly Loaiza épouse de Juan de Dios Pantoja, posé comme coquette dans Mieux seule dans un maillot de bain Versace rouge.

Evidemment la jeune fille de 23 ans a le pouvoir d’achat pour acquérir des pièces de cette célèbre marque, comme on l’a vu en d’autres occasions, grâce à son succès et sa popularité, ses gains sont millionnaires.

Kimberly Loaïza Non seulement a-t-elle laissé ses fans choqués par le fait qu’elle soit apparue avec des marques de mode importantes, mais aussi parce qu’elle apparaît sur une photo récente en maillot de bain deux pièces.

Ce type de maillot de bain ne les a pas utilisés depuis que sa fille aînée Kima est tombée enceinte, vous vous souviendrez sûrement de certaines pièces qu’elle a utilisées, mais elles ont été très peu nombreuses et elle n’avait pas montré beaucoup de son corps, elle était généralement dans la piscine ou se couvrant en quelque sorte.

Malgré le fait que dans son nouveau single qui compte déjà 8,9 millions de vues depuis sa sortie il y a 6 jours, elle apparaît vêtue du même maillot de bain de sa nouvelle photo, elle porte un kimono qui couvre une partie de sa silhouette.

Cependant, elle a montré plus de peau qu’à d’autres occasions, grâce au traitement esthétique qu’elle a subi, elle se sent plus en confiance dans son corps et maintenant elle peut montrer les résultats quand elle le souhaite.

Le mannequin mexicain Yanet García, comme son mari Juan de Dios Pantoja, n’a pas manqué l’occasion de liker et de commenter cette publication, qui compte déjà 1 378 913 cœurs rouges puisqu’elle a été partagée sur son compte officiel il y a 6 heures.

Quant aux commentaires, il en a déjà 7 124 pour le moment, sûrement quand un jour s’est écoulé, ceux-ci pourraient facilement être doublés, car Kimberly Loaïza Il compte plus de 31,3 millions de followers.

Sur l’image, nous la voyons poser depuis un beau jardin et à l’arrière-plan, vous pouvez voir un bel arbre qui, bien qu’il soit en automne, est encore assez vert comme l’herbe.

Il semble que de nos jours, il soit de coutume chez les influenceurs de porter des maillots de bain avec des chaussures de tennis, il y a une personne qui le fait depuis longtemps et qui a par hasard travaillé avec Kim Loaiza pendant un certain temps, nous parlons de la youtubeuse Kenia Os.