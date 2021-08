in

Kimberly Loaiza a ses mignonnes tristes par absence ! | Instagram

De nouveau La plus grande gentillesse Kimberly Loaiza fait souffrir ses followers, certains ont même décidé de « revendiquer » le fait que son absence en vidéos cela devient de plus en plus perceptible.

Vous vous souviendrez sûrement que la femme de Juan de Dios Pantoja Il y a quelques semaines, elle a décidé de subir une chirurgie esthétique, avec laquelle elle a vu le plus changé même si nous n’avons pas encore vu les résultats définitifs.

Bien que la vidéo de l’anniversaire de Kima Et à l’époque, elle n’avait été opérée que depuis 6 jours, elle avait l’air spectaculaire, la même chose s’est produite avec les Youth Awards en République dominicaine, vêtue d’une combinaison noire.

Ces apparitions ont laissé plus d’un hypnotisé, ceci car malgré le fait qu’elle devait encore porter une ceinture spéciale et que la belle célébrité avait l’air un peu enflammée, pour la même raison son opération ses fans ont tout de suite été ravis de la voir car elle était ça avait l’air fantastique.

Des milliers de mignonnes n’attendent pas le moment où vous commencez à partager de nouveaux contenus sur les réseaux sociaux, en particulier TIC Tac, où plusieurs de ses partisans ont souligné qu’il avait plus de brouillons que ses propres tâches.

C’est parce que malgré le fait qu’il n’a pas cessé de partager du contenu sur la plateforme, Kimberly Loaïza Il n’a pas publié de contenu récent, ce ne sont que des brouillons qu’il a enregistrés à l’époque, cela met ses fans assez mal à l’aise car ils sont excités quand quelque chose de nouveau est téléchargé, mais ils sont déçus de savoir qu’il s’agit d’une vieille vidéo.

On retrouve ce type de commentaires plus continus dans sa dernière vidéo Tiktok où il avait les cheveux teints en châtain clair et assez longs.

Il y a 23 heures, il a rendu publique cette vidéo où d’ailleurs elle compte déjà près de 400 000 reproductions et 5730 commentaires, dont certains font référence au malaise de son mignonnes.

Kim a plus de brouillons que mes devoirs “,” Kim combien de temps as-tu besoin pour bien récupérer “,” Lindura tu nous manques déjà “, ont écrit certains fans.

Jusqu’à présent, Kim Loaiza compte 49,1 millions d’abonnés sur Tiktok, elle attend sûrement d’atteindre 50 millions pour commencer à télécharger du contenu mis à jour dans le cadre de la célébration qu’elle fait habituellement lorsqu’elle augmente un nombre considérable d’abonnés, vous ne le pensez pas.

Pour le moment, ils devront attendre un peu plus longtemps, il attend probablement de montrer une fantastique surprise à tous ses mignons.