Kimberly Loaiza a une taille comme Thalía, et elle le montre ! | Instagram

Le nom de Kimberly Loaiza continue d’être l’un des plus parlés dans les réseaux sociaux et les médias, cependant, depuis un peu plus d’un mois, il a commencé à être encore plus populaire, maintenant elle a partagé une vidéo dans laquelle elle porte un micro taille comme Thalie.

Grâce à votre divertissement vidéos La Lindura Mayor a gagné l’affection et l’admiration de millions de personnes et cela a cédé la place à d’autres domaines, où elle s’est également beaucoup développée et où elle ne se réfère aujourd’hui qu’à des contenus populaires.

Kimberly Loaïza C’est une icône dans les réseaux sociaux, donc son image est connue par des millions, le plus drôle c’est qu’elle n’est pas seulement dans un compte mais dans plusieurs : Instagram, Twitter, Tiktok, Facebook et YouTube.

C’est précisément pour cette raison que l’épouse de Juan de Dios Pantoja c’est qu’elle doit prendre soin de son image, bien qu’elle ait toujours été une très belle jeune femme, probablement ses apparitions constantes sur Internet et les critiques qui n’attendent jamais l’ont amenée à prendre certaines décisions.

Certaines d’entre elles sont plus qu’évidentes que vous les connaissez déjà, car elle essaie toujours d’en parler avec ses mignonnes.

Comme vous le savez bien, depuis le début de sa carrière de youtubeuse en 2016 à ce jour, elle a réalisé quelques arrangements esthétiques, qui n’ont fait que mettre en valeur sa beauté.

Kimberly Loaiza a une taille comme Thalía, et elle le montre ! | Instagram

Pour certaines personnalités, c’est quelque chose de plus que normal de subir certains arrangements esthétiques et sûrement dans le domaine du divertissement, c’est déjà quelque chose des plus habituels, surtout chez les femmes.

C’est pourquoi lorsque Kimberly a annoncé qu’elle subirait certains arrangements, certains de ses fans ont été en désaccord, car ils ont affirmé qu’elle était une belle femme et qu’elle n’avait pas besoin de le faire.

Ce n’était pas la première fois qu’il le faisait, à d’autres occasions à travers des vidéos bien sûr il a révélé qu’il avait apparemment subi cinq opérations chirurgicales, en plus des césariennes qu’il a faites pour avoir ses enfants.

La plus récente qui a été faite a été une liposuccion avec une petite augmentation de certaines parties, seulement pour ajuster et mettre en évidence d’autres, sans changer drastiquement, car lorsqu’elle est devenue maman, sa silhouette a un peu changé.

Dans son Tiktok elle nous a montré une vidéo où elle est excitée car elle va bientôt pouvoir rencontrer ses followers, grâce au 13.13 Tour 2021, elle partira en tournée avec son mari pour chanter tous ses tubes.

En dansant un peu l’interprète de “Bye bye” à côté de son mari portait ce qu’on pourrait dire sa “nouvelle silhouette”, elle portait une tenue de sport extrêmement moulante, c’est grâce à cela que sa silhouette exquise paraissait parfaite.

C’est alors que ses plus de 30,5 millions de followers ont remarqué sa taille fine tout aussi fine que celle de la chanteuse et actrice mexicaine Thalía, qui se caractérise depuis des années par sa taille fine.

CLIQUEZ ICI POUR REGARDER LA VIDÉO.

La protagoniste du feuilleton mexicain “María la del Barrio” a commencé sa carrière en 1981, le sujet de cette partie étroite de son corps a toujours été un sujet de conversation car il a longtemps été dit qu’elle avait enlevé une côte à avoir une taille plus étroite.

Dans la publication de Kim Loaiza, nous pouvons voir que grâce à la perspective dans laquelle elle rencontre la caméra, elle la rend encore plus voluptueuse et étroite dans certaines parties.

Au début, il apparaît de face en train de faire quelques étapes connues dans Tiktok, ceux qui ont un compte dans cette application et font des vidéos ont sûrement aussi fait ce type d’étapes.

En plus de voir sa taille étroite, presque à la fin de la vidéo, elle se retourne et montre son dos et ses jolis charmes de dos, quand elle commence aussi à bouger ses hanches de manière effusive, probablement plus d’un de ses fans a soupiré quand ils ont l’a vue.