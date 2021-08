Kimberly Loaiza annonce la sortie d’un nouveau clip

Kimberly Loaiza annonce qu’elle sortira un nouveau clip | Instagram

Une nouvelle surprise pour les adeptes de La plus grande gentillesse et célébrité des réseaux sociaux, c’est qu’il les a déplacés jusqu’à la moelle et c’est que Kimberly Loaiza a récemment déclaré qu’il venait de terminer l’enregistrement d’un nouveau clip.

Les mignonnes de Kim Loaiza sont sûrement impatientes de connaître son nouveau single, étant à ce jour le jeune influenceur et créateur numéro un de contenu sur YouTube au Mexique, son nom devient de plus en plus populaire est quelque chose qui ne peut être évité, puisque vous faites continuellement nouvelles activités.

Kimberly Loaïza Elle a travaillé dur pour avoir la place et la reconnaissance d’aujourd’hui, elle semble avoir démultiplié l’énergie, car elle crée du contenu sur les réseaux, Tik tok, sa musique et s’occupe de ses deux petits enfants en plus de son mari Juan de Dios Pantoja.

Fin de l’enregistrement d’un clip historique – Kimberly Loaiza (@KimberlyLoaiza_) 18 août 2021

Hier, le 18 août, elle a partagé sur Twitter qu’elle avait enregistré “un clip historique” dans ses propres mots, peut-être que certains de ses fans ont déjà une idée de quel single cela peut être, mais attendez qu’elle nous le surprenne. peut aussi être passionnant.

Immédiatement ce tweet a commencé à faire réagir ses abonnés sur le service de microblogging, comme prévu, certains internautes ont immédiatement commencé à commenter qu’il comprenait déjà pourquoi Juan de Dios avait fait tant de scandale.

Surtout, cela a été mentionné car apparemment à plusieurs reprises ils ont profité des “controverses” avant de publier de nouveaux contenus, immédiatement les comparaisons entre Kimberly et Kenia Os sont revenues.

Cependant, peut-être loin d’être bouleversée, Kim Loaiza a décidé de simplement ignorer les commentaires négatifs et de se concentrer sur sa musique et l’amour que ses fans lui portent, évidemment on retrouve aussi quelques mots d’admiration et d’encouragement pour l’interprète de “Don’t be jaloux.”

C’était justement sa chanson”Éteint la lumière“Le dernier qu’il a sorti sur sa chaîne YouTube il y a 8 mois, alors qu’il y a 4 mois il a sorti un remix de”Vous m’avez perdu“qui n’a pas eu autant de reproductions que d’autres mélodies qu’il a sorties.

Vous serez intéressé par le top 5 de leurs chansons les plus populaires sur YouTube et leurs vues à ce jour.

Ne sois pas jaloux avec 209 millions de vues Je t’aime avec 124 millions de vues Tu m’as perdu avec 89 millions de vues Tomber amoureux de 86 millions de vues Tu m’as perdu avec 78 millions de vues