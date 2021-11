Kimberly Loaiza avec le meilleur single a conquis New York

Kimberly Loaiza conquiert New York avec un single Best Solo | Instagram

À partir du moment où Jukilop a décidé de déménager aux États-Unis, ils ont progressivement réussi à entrer dans le monde du divertissement américain, récemment Kimberly Loaiza a partagé avec enthousiasme qu’elle était venue conquérir New York avec « Mieux seule« .

Kimberly Loaïza épouse de l’artiste musical Juan de Dios Pantoja, tout comme elle est une célébrité et Internet, elle l’accompagne toujours dans ses voyages et comme il est évident à chaque occasion qu’elle montre son soutien, il ne fait aucun doute qu’il est son plus grand fan.

Sur son compte Instagram officiel, l’interprète de « Mejor Sola » et « Don’t be jalouse » a partagé quelques publications qui font référence aux affichages et écrans spectaculaires qui apparaissent à New York.

Son émotion était telle que les photos et vidéos ne s’arrêtaient pas et ce n’est pas pour moins, puisque commencer à réussir dans un autre pays est généralement quelque chose de compliqué.

Cependant, il semble que pour Kim Loaiza c’est devenu quelque chose de simple, puisqu’elle n’a fait qu’avancer et vaincre chaque obstacle.

Il y a 4 heures, il a partagé sa dernière publication faisant référence à cette nouvelle réalisation, où il apparaît montrant à ses fans une partie du processus du voyage qu’il a effectué pour se rendre dans ce bel endroit.

Kimberly Loaiza conquiert New York avec un single Best Solo

La mère de Kima et Juanito a promis que ce serait sa dernière publication faisant référence à sa nouvelle réalisation aux États-Unis, qui marque le début d’une carrière fructueuse dans ce pays.

Les mignonnes me comprennent, je suis à nouveau excitée, merci, merci pour tout, je t’aime et continue d’écouter Mejor Sola », a écrit Kim Loaiza.

Environ ils ont donné un peu plus de cent mille cœurs rouges à sa publication pour chaque heure qui s’est écoulée depuis sa publication, à ce jour il a déjà 373 279 reproductions et 3 092 commentaires.

De toute évidence, ses fans comme elle sont plus que ravis de la voir réussir en tant que femme autonome, et c’est quelque chose qu’ils lui ont fait savoir dans la zone de commentaires, où, comme toujours, elle lui apporte un soutien inconditionnel.

Dans un coin bien connu de l’une des rues les plus célèbres de New York à Time Square, Loaiza apparaît dans la promo de son nouveau single, évidemment accompagnée de Zion & Lennox.

Les énormes vidéos ne sont pas seulement impressionnantes mais aussi spectaculaires, cela a été une excellente production dans laquelle il a travaillé Kimberly Loaïza Et c’est quelque chose dont être fier en tant que Mexicain, réussir à l’étranger.