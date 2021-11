Kimberly Loaiza balaie 55 millions de followers sur Tiktok

Kimberly Loaiza dépasse les 55 millions de followers sur Tiktok | Instagram

Le nom de Kimberly Loaiza est maintenant connu dans le monde entier, car il a atteint le 55 millions d’abonnés sur Tik tok, un chiffre qu’aucun autre influenceur mexicain célèbre n’a atteint jusqu’à présent et qui prendra sûrement beaucoup de temps à atteindre.

Absolument K, imberly Loaiza femme de l’artiste musical Juan de Dios Pantoja C’est une femme imparable, car pendant quelques mois, elle a réussi à se faufiler dans les 50 tiktokers les plus célèbres du monde, elle appartient au groupe qui compte le plus grand nombre d’adeptes.

Cependant, ce n’est pas surprenant et c’est que Kimberly fait non seulement partie du top 50 mondial, mais son nom figure dans le top 10 depuis quelques mois.

En peu de temps et grâce à la popularité qu’il avait déjà sur Instagram, son compte Tik tok a rapidement commencé à gagner des followers, en effet il a réussi à se positionner parmi le top 50 mondial au cours de la première année où il a lancé son compte en 2020.

Kimberly Loaiza dépasse les 55 millions de followers sur Tiktok | Instagram kimberly.loaiza

La nouvelle qu’il a atteint 55 millions de followers sur Tik tok a récemment été partagée via ses stories Instagram, en plus vous pouvez voir le chiffre sur son compte officiel, il a également 3,1 milliards de Likes sur son compte Tik tok.

Grâce à sa popularité, Kimberly Loaiza a réussi à se positionner comme l’une des plus grandes célébrités et influenceuses de tout le Mexique, dans chacun de ses comptes de réseaux sociaux, nous trouvons des millions et des millions d’adeptes.

Malheureusement, dans Tik tok, il n’est pas possible de savoir combien de vidéos ont été partagées jusqu’à présent, peut-être que les données ne l’ont que, comme le nombre de personnes qui voient nos histoires.

Loaiza partage généralement des vidéos liées aux activités qu’elle fait, bien que nous trouvions généralement du contenu divertissant faisant des parodies, elle enregistre également généralement ses deux fils Kima et Juanito qui, comme elle, sont devenus célèbres.

Kimberly Loaïza et Juan de Dios Pantoja sont l’un des couples les plus connus dans tout le pays et aussi dans d’autres régions d’Amérique latine, depuis qu’ils ont déménagé il y a quelques semaines à Miami, en Floride aux États-Unis.

Seguramente la pareja desea triunfar en el extranjero, en el que se dice es uno de los países más complicados de conquistar sin embargo, no sería una sorpresa que La Lindura Mayor lograra hacerlo junto a su esposo JD Pantoja, es una meta que habrán de cumplir les deux.