Kimberly Loaiza cuisine pour Kima, sa réaction est inégalée

Il y a quelques semaines, Kimberly Loaiza, la célébrité Internet bien connue, a partagé une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube où elle a cuisiné pour Kima, la réaction de sa fille a été sans égal lorsqu’elle a vu le délicieux plat qu’ils avaient préparé pour elle.

Kimberly Loaïza fêtait avec cette vidéo que le nombre d’abonnés avait atteint 33 millions, alors la femme de Juan de Dios Pantoja il devait faire la fête, c’est pourquoi il a décidé de relancer cette section sur sa chaîne.

Cette vidéo s’intitule : J’ai préparé ce repas pour ma fille (c’est ainsi qu’elle a réagi) Loaiza Cocinera | Kimberly Loaiza », a une durée de 24:41 minutes, nous la partagerons tout de suite avec vous.

« Loaiza Cocinera » est la section qui n’avait pas été active depuis des années. Avant de commencer à cuisiner un délice, elle a décidé de proposer un accord à ses fans. Si cette vidéo atteignait un million de likes, elle téléchargerait une autre vidéo de cuisine.

À ce jour, sa vidéo compte déjà 8 748 802 vues et 64 986 commentaires, où ses mignonnes ont sûrement écrit qu’elles étaient excitées parce qu’il a renvoyé cette section sur leur chaîne, notamment à cause de la recette qu’il a partagée.

Félicitations pour les 33,7 millions de Juan, vous, Kima et Juanito méritez tout et plus que ce qu’ils ont, je t’aime un câlin à 4″, a commenté un fan.

Dans sa vidéo Kimberly Loaïza Il a décidé de cuisiner des pizzas saines, il n’a pas utilisé de farine, cela pourrait même être considéré comme de la « nourriture céto », la base de la pizza était du blanc de poulet, qu’il a assaisonné et accompagné d’œufs, tout ce mélange a été écrasé en laissant une pâte qu’il étala sur les plateaux.

Kima Sofía Pantoja Loaiza a décidé de faire une mini pizza en forme de visage de Mickey Mouse, un personnage qui était présent et sur le thème précisément de son 2e anniversaire.

Une fois qu’il a préparé les « pâtes » il les a cuites pendant 10 minutes de chaque côté puis a commencé à assembler sa pizza, il a utilisé de la charcuterie, des champignons, des tomates cerises et des épinards en plus de la mozzarella, puis il les a laissés au four pour un autre minutes.

Une fois qu’il les a sortis, le test final est venu : essayez-les ! Heureusement, ils ont été un succès, non seulement Kim Loaiza l’a essayé mais aussi la Super Trout et son mari Juan de Dios Pantoja.

Cependant, l’opinion qui était apparemment celle qui l’intéressait le plus était celle de la sœur aînée de Juanito Pantoja Loaiza, la belle Kimita, qui heureusement que la pizza que sa mère lui avait préparée était un délice et lui a dit qu’elle était savoureuse et qu’elle ne s’arrêterait pas manger.