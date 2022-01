Kimberly Loaiza dans le style dragueur de Livia Brito en vidéo

Kimberly Loaiza danse à la manière de Livia Brito en vidéo | Instagram

Avec une vidéo coquette qui a ravi ses fans, la belle Kimberly Loaiza a partagé un vidéo où elle apparaît vêtue de sa belle silhouette, tout à fait dans le style de la belle actrice d’origine cubaine Livia Brito.

Ce n’est pas la première fois que les deux stars d’Instagram partagent du contenu dansant un peu similaire dans une certaine mesure, bien que cette fois, cela semble avoir été une simple coïncidence.

Dans la vidéo que Kimberly Loaïza partagé le 20 novembre 2021, il apparaît dansant sur une mélodie devenue très populaire, notamment sur TikTok, où il compte plus de 57 millions de followers.

Vous savez sûrement déjà qu’une fois qu’un audio ou une vidéo sur TikTok devient populaire, des millions de personnes imitent la tendance. Certains pas de danse sont accompagnés de l’audio qui sonne, la même chose s’est produite avec celui que La Lindura Mayor a partagé il y a plus mois.

Kimberly Loaiza est devenue une célébrité sur Internet | Instagram kimberly.loaiza

Dans le cas de la protagoniste des feuilletons « La Piloto » et « La Desalmada », elle a partagé une vidéo pratiquement identique à celle de Loaiza en termes de pas et d’audio.

La vidéo de Livia Brito Pestana a été partagée sur TikTok le 22 novembre 2021, bien que ce soit deux jours après que Loaiza l’ait publiée, peut-être qu’ils l’ont enregistrée quelques jours auparavant, a déclaré que l’audio est : « Ils sont originaux – Nlvxa » et cela sans C’est certainement devenu extrêmement populaire sur l’application.

La chanteuse de « Mejor Sola » porte un joli haut blanc à manches longues et un col en « V », ainsi que des leggings bleus avec des imprimés de taches blanches et deux bretelles qui se croisent à sa taille.

Dans sa description, il a demandé à ses fans depuis quand étaient-ils mignons, il convient de mentionner que sa carrière de youtubeur a commencé en 2016, il y a sûrement un grand nombre d’internautes qui ont commencé à suivre Kimberly Loaïza depuis qu’il a commencé avec sa chaîne.

Quant à la vidéo de Brito Pestana, il apparaît avec un look gris légèrement chaud composé d’une casserole et d’un sweat-shirt, par dessus il portait un gilet noir et une casquette noire.

Vous savez sûrement que le flirt cubain a assisté au KL Fest que la femme de Juan de Dios Pantoja a organisé il y a quelques semaines et qu’en passant, c’est devenu un succès, Livia sera sûrement l’une des invitées du deuxième KL Fest.