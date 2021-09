Kimberly Loaiza dans une tendre vidéo affirme être enceinte !

in

La célèbre célébrité nommée comme La plus grande gentillesse Kimberly Loaiza a partagé une vidéo récemment où il a fait une révélation à ses fans, soi-disant il était Enceinte!

Sans aucun doute, cette nouvelle exciterait tous ceux qui l’écouteraient, en particulier son mari. Juan de Dios Pantoja qui à plusieurs reprises a admis qu’il souhaitait avoir plus d’enfants avec son Kimberly à une occasion a mentionné que cinq serait bien.

Étant à la fois célèbre et connu dans tout le Mexique et d’autres régions d’Amérique latine, le couple de youtubeurs aura sûrement plus d’enfants, car c’est quelque chose que les deux ont proposé.

Cependant, il faut se rappeler une chose et c’est Kimberly Loaïza Il a subi certaines réparations esthétiques il y a un peu plus d’un mois, il faudra donc surement reporter cela, d’autant plus que Juanito vient d’avoir 6 mois.

Dans cette vidéo qu’elle a partagée sur son compte Tiktok La Lindura Mayor, elle agit à côté de son mari, reproduisant un tendre audio de deux enfants, elle commence à parler en lui disant qu’elle venait de rentrer son ventre.

Pour cela, JD Pantoja lui a demandé si ses baisers la dégoûtaient, mais Kimberly a dit tendrement non et que cela était arrivé parce qu’elle était enceinte.

Plusieurs internautes et followers de ce célèbre youtuber et tiktoker étaient ravis de voir la vidéo, car on ne sait pas avec certitude quand le couple partage une actualité, ils aiment vraiment détourner l’attention et garder toujours un peu de mystère dans leur vie.

Kim Loaiza est devenue une icône des réseaux sociaux, elle a des admirateurs de tous âges, principalement des adolescents et des mineurs qui sont à l’école primaire, son nom est synonyme de réussite et d’amour, non seulement envers sa famille sinon aussi envers leur mignonnes, c’est ainsi qu’elle fait référence à ses fans qui l’adorent, un amour réciproque.

Il y a deux jours, il a partagé cette vidéo sur son compte Tiktok, où d’ailleurs il compte déjà plus de 51 millions de followers, Loaiza étant l’une des personnalités avec le plus grand nombre de followers dans ladite application.

Chacune des vidéos que l’on retrouve sur son compte compte des millions de reproductions, de likes et de commentaires, la popularité de Kim Loaiza interprète de “Ne sois pas jaloux« Il est répandu dans le monde au moins sur cette plateforme, puisqu’il fait partie du top 50 mondial.