Kimberly Loaiza danse comme Selena Quintanilla en vidéo

Kimberly Loaiza danse dans le style de Selena Quintanilla, vidéo | Instagram

La plus grande gentillesse Kimberly Loaiza qui aujourd’hui est tout à fait une Célébrité d’Internet, a partagé une vidéo où il apparaît dansant très dans le style de la reine de Texmex Selena quintanilla qui continue d’influencer à la fois la musique, la mode et la danse auprès des nouvelles générations.

Aujourd’hui, pratiquement toutes les publications de la femme de Juan de Dios Pantoja deviennent immédiatement populaires, surtout maintenant qu’elle est une influenceuse célèbre.

est vidéo Il l’a partagé via son compte Instagram officiel, où il apparaît en train de danser une partie d’une chanson du groupe Los Felinos intitulée « Yo quiero quebrarte », sortie en 1994 il y a 27 ans.

Cela peut vous intéresser : Celebriffy et Cherryland VIP de Noelia se développent rapidement

« Yolanda danse avec le groupe » est la partie de la chanson qui est entendue dans l’audio qui est dansant Kimberly Loaïza, tout en portant une tenue décontractée en noir qui se compose de deux vêtements, d’un pantalon moulant et d’un haut avec des bretelles, ainsi que d’une veste bleue et de lunettes noires.

Kimberly Loaiza surprend constamment ses fans | Instagram kimberly.loaiza

Actuellement cette beauté mexicaine qui compte des millions de followers sur tous ses comptes de réseaux sociaux, a décidé de revenir à son look brune, ses cheveux sont noirs, raides et longs, pour certains c’est le look qui lui va le mieux.

La femme d’affaires, mannequin, influenceuse, youtubeuse et aussi chanteuse commence par entrer avec quelques pas dans le style quebradita, presque à la fin de la vidéo elle fait un mouvement avec lequel vous vous souviendrez sûrement immédiatement de Selena Quintanilla.

Comme vous le savez bien si à l’époque vous avez fait ou venez de commencer à apprendre quelque chose sur la reine du Texmex grâce à sa série sur Netflix lancée en 2020, vous saurez que dans ses concerts elle avait toujours tendance à donner quelques tours sans bouger. de chez elle.

Ce mouvement ou pas comme vous aimez l’appeler est le même que Kim Loaiza a fait presque à la fin de sa vidéo, le même qu’il a partagé il y a 18 heures sur son compte Instagram officiel et qui est également sur le point d’atteindre les 3000 commentaires, passant un demi-million de reproductions.

Que pensent vos fans de cette vidéo ?

Parmi les 2 755 commentaires, nous trouverons plusieurs cœurs rouges et emojis ravis de voir danser La Lindura Mayor, son contenu est constamment très divertissant, quelque chose qui ne peut pas passer inaperçu et pour ses fans, ils méritent un like.

Certains utilisateurs affirment être venus en premier pour écrire dans la zone de commentaire et demander affectueusement un salut à Kim Loaiza.

Les mots comme belle, reine et je t’aime sont sans cesse répétés, curieusement nous n’avons pas retrouvé le commentaire de son mari et père de ses enfants Juan de Dios Pantoja, il a l’avantage de pouvoir lui dire qu’il l’aime face à visage et à tout moment.