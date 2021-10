Kimberly Loaiza danse et bouge les hanches dans le style de Shakira

Kimberly Loaiza danse et bouge ses hanches à la manière de Shakira | Instagram

Grâce à un vidéo partagé par Kimberly Loaiza récemment, certains fans se sont immédiatement souvenus du célèbre chanteur colombien Shakira avec quelques mouvements de ses hanches folles.

Comme tu le sais Kimberly Loaïza et Juan de Dios Pantoja, est un célèbre couple de créateurs de contenu qui partage continuellement des photos et des vidéos sur leurs réseaux sociaux, malgré cela, c’est la mère de Kima et Juanito qui surpasse son mari en popularité.

Comme cela s’est produit dans l’une de ses vidéos les plus récentes sur l’application Tiktok, où elle faisait une dynamique avec l’un des audios que vous trouverez sur la célèbre plateforme, elle était heureuse car elle était enfin sortie, cependant elle a demandé à leur gentillesse de corroborer.

Kim Loaiza commence par bouger un peu ses hanches, et sa taille étroite devient immédiatement la protagoniste, notamment à cause de la tenue décontractée qu’elle portait puisqu’elle avait un crop top noir et un pantalon gris à la taille.

Kimberly Loaiza danse et bouge ses hanches à la manière de Shakira | Instagram kimberly.loaiza

Ce mouvement est l’un des pas de base de la danse orientale, la danse arabe bien connue qui est devenue populaire grâce à Shakira qui depuis des années a eu tendance à inclure quelques pas dans ses présentations et vidéos.

Si vous êtes un admirateur de la femme colombienne, vous aurez une idée du moment où elle a commencé à danser cette danse coquette, c’était dans sa vidéo officielle « Eyes like this » où nous l’avons vue bouger ses hanches pour la première fois en 1998 .

Maintenant, n’importe quel artiste ou célébrité d’Internet tel qu’il est Kimberly Loaïza Faire ces types de mouvements immédiatement est associé à Shakira qui a donné un nom à la danse du ventre.

A noter que ce n’est pas le seul mouvement qu’elle fait, car alors elle ouvre une de ses jambes sur le côté et petit à petit la sœur aînée de Stefanny Loaiza commence à rapprocher sa jambe en faisant le même mouvement de hanche.

Il y a deux jours, cette vidéo a été publiée sur son compte Tiktok, en si peu de temps, il a déjà plus d’un million 300 mille cœurs et en termes de commentaires, ils dépassent 25,2 mille, en termes de reproductions du même, il en a plus de 8,3 millions .

Kimberly dépasse actuellement les 53,4 millions d’abonnés sur Tiktok, jusqu’à présent, il figure parmi les premières places du top 50 mondial avec le plus grand nombre d’abonnés dans l’application au Mexique, il n’y a personne qui le bat.