Kimberly Loaiza danse montre son nouveau jet privé ?

Kimberly Loaiza montre son jet privé dansant avec enthousiasme | Instagram

La youtubeuse, chanteuse, mannequin et femme d’affaires à succès Kimberly Loaiza a partagé une vidéo où en plus d’être belle comme toujours, elle montre ce qui pourrait sans aucun doute être sa nouvelle jet privé.

Kimberly Loaïza épouse Juan de Dios Pantoja Il dansait dans ce nouveau post qu’il a partagé récemment, il y a cinq heures, il l’a publié sur son Instagram officiel.

La chanson qui est entendue en arrière-plan tout en faisant les mouvements bien connus de Tiktok est son nouveau single « Mejor Sola », qui est sorti il ​​y a seulement 12 jours et a dépassé les attentes de La Lindura Mayor.

Sûrement la forte acceptation qu’il a eu de la part de ses mignonnes et de certains internautes, est due au fait que pour la première fois dans un clip officiel, il porte un maillot de bain deux pièces, avec lequel il a décidé pour le première fois depuis qu’il a été récupéré de son agencement esthétique.

Mieux Sola, tout est une réussite, merci beaucoup, beautés », a partagé Kim Loaiza.

En plus de ces mots passionnants, il était accompagné de deux emojis plus quelques étoiles qui entouraient le nom de son single et à la fin de sa description un emoji en pleurs, qu’il partageait sûrement à cause de l’émotion qu’il ressent.

Cela est dû au fait que sa chanson est rapidement devenue un favori sur YouTube et qu’au cours des premiers jours de sa sortie, elle a également occupé les premières places dans différents pays.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Pendant quelques jours, Kimberly Loaiza a partagé une publication où elle est apparue sur plusieurs photos, accompagnée de quelques amis et posant devant ce jet, que l’on estime désormais faire partie de sa propriété.

Cette hypothèse a commencé parce que son nom a été estampé sur diverses parties, c’est pourquoi cet énorme véhicule aérien est censé provenir de Kimberly Loaïza et Juan de Dios Pantoja, s’il l’est, est une autre réalisation ajoutée à sa liste.

Il y a quelques minutes, elle a partagé sur Twitter qu’elle était très heureuse, ce qui a coïncidé avec une publication de son mari où elle a évoqué certaines opportunités qui « se sont présentées » à Kim Loaiza.

Loin que cela se passe mal comme beaucoup le souhaitent pour ses critiques constantes, il semble que La Lindura Mayor continue simplement de grandir, apparemment maintenant, elle est également devenue amie avec Livia Brito, qui est apparue récemment sur l’une de ses photos parce qu’elle a assisté au KLFest .