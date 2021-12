Kimberly Loaiza dévoile sa silhouette en maillot de bain bringé | Instagram

Sans aucun doute le célèbre youtubeur Kimberly Loaïza Il a définitivement surpris à nouveau ses mignonnes, avant la fin de l’année, il a partagé une vidéo où il montre complètement sa belle silhouette avec un Maillot de bain de deux pièces !

Dans quelques jours, cette année 2021 se terminera, nous commencerons une nouvelle année avec de nouveaux objectifs, accompagnés de nos proches et profitant de ce que le destin nous réserve, c’est pourquoi Kimberly Loaiza a partagé ces images dans un vidéo coquette.

Sûrement dû au fait que lorsque nous commencerons une nouvelle année, nous trouverons de nouvelles opportunités et de nouveaux objectifs à atteindre, dans son cas plein de bénédictions et surtout beaucoup de travail en tant que youtuber et influenceur.

La célébrité Internet et également épouse de Juan de Dios Pantoja, un autre youtuber, homme d’affaires et chanteur célèbre, a expliqué pourquoi elle est maire de La Lindura, et c’est que cette coquette fille de 24 ans née à Mexicali, Baja California a réussi à une plus grande confiance en soi.

Kimberly Loaiza montre ses charmes avec un maillot de bain sexy à rayures | Instagram kimberly.loaiza

C’est parce qu’auparavant Kim Loaiza, interprète de « No Seas Jealous », n’avait pas l’habitude de porter des vêtements aussi révélateurs qu’aujourd’hui, et les rares fois où elle portait un maillot de bain, c’était une pièce ou si c’était deux, c’était enregistré en l’eau.

Malgré que Kimberly Loaïza Elle a toujours été une femme extrêmement belle avec une silhouette phénoménale, à partir de ses deux grossesses, sa silhouette a un peu changé, c’est pourquoi elle a décidé de subir certains ajustements esthétiques avec d’excellents résultats.

Pour preuve, on la voit poser dans ce joli maillot de bain deux pièces à rayures et modeler un peu son joli corps devant la caméra.

Il a partagé la vidéo sur son compte Tik Tok, ayant déjà plus d’un million de likes et aussi près de 15 000 commentaires, des chiffres qui sont aujourd’hui courants dans ce compte où il compte plus de 57 000 followers, étant l’une des 10 étoiles les plus nombre d’abonnés dans le monde.

Kim s’emballe parce que je t’ai demandé pour Noël », « Le grand corps que tu charge DIEU », « Percing lui donne la touche », ont commenté quelques beautés.

Le maire de La Lindura a récemment commencé à promouvoir son nouveau single intitulé « Ya No Somos, pendant 13 jours et il est sur le point d’atteindre 10 millions de vues.