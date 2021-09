Kimberly Loaiza dévoilerait sa nouvelle danse avec JD au programme

Avec sa dernière publication, Kimberly Loaiza aurait pu révéler quel est le genre musical qu’elle dansera avec son mari Juan de Dios Pantoja dans le programme “Así se baila”, où ils participent depuis Miami, Floride, États-Unis.

Sans aucun doute, le soutien de millions de followers l’a Jukilop dans le programme “C’est comme ça que tu danses“Ce ne serait pas une surprise si Kim et Juan devenaient les favoris du public.

Juan de Dios a récemment, à travers ses histoires Instagram, partagé une nouvelle que plusieurs de ses abonnés ont sûrement immédiatement commencé à penser à essayer de deviner ce que ce serait.

L’interprète de “Tactique“Il a mentionné que son prochain genre musical serait celui qui surprendrait beaucoup et qu’ils pourraient même se sentir fiers, comme vous le savez bien, Pantoja est originaire de Mazatlán, Sinaloa, l’endroit où est né le groupe et la musique à vent.

Précisément dans une ville appelée Recodo, d’où le nom de l’un des groupes les plus représentatifs de l’état, le Banda El Recodo.

C’est pourquoi tout indique que lui et Kimberly Loaïza Ils danseront en fanfare dimanche prochain lors de la diffusion de l’émission.

Kimberly Loaiza est spectaculaire avec n’importe quel vêtement qu’elle porte | Instagram kimberly.loaiza

Cette hypothèse s’est encore renforcée parce que La plus grande gentillesse Il est apparu vêtu d’une tenue qui rappelle justement ce genre musical, cependant elle va de pair avec un style dérivé appelé “la quebradita” où les rebondissements se font un peu plus bruts et plus marqués que la danse originale.

Kim Loaiza porte un short extrêmement court, à tel point que ses charmes dans le dos peuvent être vus, elle porte également une veste avec des barbes sur les manches avec des détails cloutés et des décorations tout au long du design.

Il porte également un haut blanc, qui d’ailleurs s’accorde et contraste avec les longues bottes noires qu’il porte et qui ont aussi des barbes comme celles de la veste en cuir qu’il porte.

Il a partagé cette photographie via son compte Instagram officiel, il y a tout juste deux heures et où il compte déjà plus de 1 200 000 cœurs rouges en plus des 115.000 commentaires.

Evidemment parmi les premiers on retrouve celui de son mari et père de ses enfants, ainsi que celui d’autres amis et ceux de ses enfants ne pouvaient être absents. mignonnes qui sont toujours attentifs à ce que vous partagez.