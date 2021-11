Kimberly Loaiza en ange coquette et danse « Best Solo » | Instagram

La chanteur et une célébrité d’Internet connue sous le nom de maire de La Lindura, Kimberly Loaiza, ont partagé une vidéo séduisante où elle danse sur sa nouvelle chanson « Mieux seule« , habillé en petit ange coquette.

Depuis la sortie de son nouveau single, Kimberly Loaïza Cela n’a pas cessé d’être une tendance dans les réseaux sociaux, même si en réalité c’est quelque chose des plus courants car nous le voyons constamment au sommet des tendances sur Twitter.

Comme cela s’est produit avec le vidéo mieux seule où on la voit porter un maillot de bain deux pièces », on l’a rarement vue porter un maillot de bain depuis qu’elle est devenue maman, après son opération ses fans étaient impatients de voir le résultat.

Cela peut vous intéresser: Lizbeth Rodríguez de Cancun danse avec un maillot de bain sur la plage

Des semaines avant de sortir sa nouvelle vidéo Kimberly Loaïza La femme de Juan de Dios Pantoja a mentionné qu’elle était très excitée car avec les vêtements qu’elle a commencé à porter, elle ressemblait à une silhouette fantastique, alors ils voulaient la voir avec quelque chose de plus petit.

Il y a exactement 20 heures, les souhaits de millions de personnes ont été exaucés, après que Loaiza ait partagé une vidéo où elle dansait une partie de sa nouvelle chanson, tout en portant un costume comme un ange, seulement c’était très coquette.

Kimberly Loaiza en ange coquette et danse « Best Solo » | Instagram kimberlyloaiza

Kim Loaiza portait un body blanc et par-dessus une micro-jupe faite d’un tissu transparent qui laisse un peu apparaître ses charmes, elle porte également un halo et une paire de petites ailes.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Ce qui frappe dans la vidéo, ce n’est pas seulement de voir Kimberly danser, mais au moment de donner les premières mouches, ses charmes ultérieurs sont exposés, presque à la fin de la vidéo, elle refait le tour, enseignant soudain à nouveau cette partie de flirt.

Vous l’aimez pour la tendance officielle Best Solo ? », a écrit Kimberly Loaiza.

La vidéo a été partagée il y a environ 20 heures et compte déjà 775 582 vues en plus de 4 140 commentaires, où certains fans sont ravis de la voir avoir l’air un peu plus coquette étant donné que La Lindura Mayor est généralement un peu réservée.

Ceux qui ont dit que Juan ne la laisserait pas porter des vêtements qui en montrent trop. Ils sont restés comme ça, ils sont restés… Quelle belle femme », a commenté un fan.

Petit à petit, la chanteuse, youtubeuse et businesswoman a montré un peu plus de peau dans ses vidéos et photos, nul doute que devenir maman de deux beaux enfants lui a plutôt bien fait, notamment du fait qu’elle a décidé de subir certains aménagements esthétiques.