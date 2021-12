Kimberly Loaiza envoie un tendre message aux fans pour Noël

Kimberly Loaiza envoie un message à ses mignonnes à Noël | Instagram

La youtubeuse séduisante et à succès, femme d’affaires, chanteuse et aussi mannequin Kimberly Loaïza partagé un post pour commémorer l’une des dates les plus attendues de l’année, nous avons parlé de la Noël, avec lui un message d’appel d’offres pour leurs mignonnes.

À chaque date spéciale où sont commémorées des célébrations qui fascinent le public, dans le cas de célébrités d’Internet comme Kimberly Loaiza, elles ont tendance à partager du contenu lié à ces festivités.

Il y a tout juste un jour, l’épouse de Juan de Dios Pantoja a partagé une publication dans laquelle elle a envoyé un message tendre et passionnant à tous ses fans, qu’elle appelle son mignonnes.

Quelque chose qui caractérise certaines célébrités, c’est qu’elles ressentent le besoin d’être conscientes de leurs admirateurs, tout comme l’a fait La Lindura Mayor.

Joyeuses fêtes mes chéries, je vous aime, rappelez-vous que le cadeau le plus précieux est la famille, profitez-en beaucoup « , a écrit Kim Loaiza.

Kimmberly Loaiza surprend toujours ses mignonnes avec ses jolies photos | Instagram kimberly.loaiza

La intérprete de « Mejor Sola », está usando un atuendo negro, confeccionado completamente de piel, lleva puesto un saco, pantalones y un top que parece un corsé, todo en color negro, en cuanto a su calzado son un par de botines altos en couleur blanche.

Le contraste de couleurs entre ses chaussures et sa tenue a sûrement séduit plusieurs de ses fans, à tel point qu’il compte déjà près de deux millions de coeurs rouges dans cette publication qu’il a réalisée il y a un jour d’ailleurs.

La femme d’affaires coquette Kimberly Loaïza elle posait devant l’un des sapins de Noël qu’ils ont installés dans sa maison, il y avait des cadeaux en dessous qui posaient à côté d’eux et les exhibaient un peu.

Le maquillage de cette beauté mexicaine était impeccable, des nuances de brun, de beige et un peu d’or, ses longs cils et une belle couleur rouge sur ses lèvres.

Il y avait quatre photos au total qui ont été partagées et dans chacune d’elles elle se vantait de sa beauté totale, il ne fait aucun doute que pour des milliers et même des millions de ses fans, ils la considèrent parfaite et surtout belle, bien qu’ils l’aient toujours su.

Je t’attends toujours à mon sapin de Noël », « Très belle, une princesse », « Bonjour Kim, tu es une Déesse, joyeux Noël », ont commenté certains fans.

Malgré le fait qu’il y ait eu plusieurs photos que plusieurs de ses fans ont partagées, ils attendaient de voir une image en compagnie de son mari et de ses deux jeunes enfants, elle partagera sûrement bientôt une nouvelle publication à côté d’eux.