Kimberly Loaiza et JD font une blague à leur fille Kima ! | Instagram

La plus grande gentillesse et son mari Juan de Dios Pantoja Ils se sont chargés de publier une nouvelle vidéo sur la chaîne de Kimberly Loaiza sur son dernier voyage et où ils ont fait une blague à sa fille Kima Sofía Pantoja Loaiza.

Il y a quelques jours Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja et ses deux fils sont partis en voyage en République Dominicaine, vous vous souviendrez sûrement de lui car ils étaient présents aux Youth Awards où tous deux ont remporté un prix dans différentes catégories.

Comme il est d’usage dans ce couple de jeunes célébrités, ils ont partagé un vidéo où ils racontent une partie de leur voyage et où ils ont aussi fini par faire une blague sur leur premier-né, pour ne pas perdre l’habitude des blagues en famille.

Cette vidéo a été publiée sur la chaîne Kim Loaiza et a pour titre “nous n’avons pas de corps, une blague sur ma fille | Julilop, Kimberly Loaiza”, elle dure environ 32 minutes, nous la partagerons tout de suite avec vous.

A lire aussi : Ana Cheri a l’air de la meilleure “pêche” allongée de la plage

Cette vidéo a été partagée il y a 8 heures et est rapidement devenue numéro un des tendances comme l’indique celle-ci, elle est sur le point d’atteindre 4 millions de vues et plus de 70 mille commentaires.

C’est toujours amusant de voir le couple faire des blagues, ce qu’ils font depuis qu’ils sortent ensemble et de plus en plus leurs blagues étaient un peu lourdes, la plus récente que l’interprète de “Turn off the light” a fait était qu’il avait perdu Kima, finit par pleurer Juan de Dios, c’était vraiment une blague cruelle.

Maintenant, c’était au tour de Kima d’en faire un, une fois arrivés et installés en République dominicaine, le couple a décidé de profiter un moment de la plage, bien qu’ils étaient très fatigués, celle qui voulait le plus y aller était sa fille qui semble toujours avoir beaucoup d’énergie.

Quelque chose qu’ils ont mentionné, c’est que je ne les avais jamais vus tous les deux complètement recouverts de sable, donc cela semblait être une bonne idée de le faire.

Cela peut vous intéresser: Il y aura des contagions aux Jeux olympiques, ils prédisent une grande tragédie

Une fois arrivés à la plage, ils se sont mis au travail, c’est Pantoja qui a commencé à creuser deux espaces dans le sable, un pour lui et le second pour Kimberly, précisément sa femme a été la première qu’il a “enfouie dans le sable”, quand ils ont pris Kima à les voir elle avait l’air un peu confuse, c’était plus qu’évident si elle voyait ses parents désincarnés !

Au bout d’un moment la petite fille s’est mise à pleurer car elle ne comprenait pas ce qui se passait, et elle a demandé à sa mère de l’accompagner en faisant un geste avec sa petite main, son père a fini par l’ignorer un peu plus elle était plus désespérée pour elle mère.

A lire aussi : Permet à WhatsApp de masquer les chats pour ne pas voir les nouveaux messages

Quand ils sont sortis de l’arène, ils ont serré Kima dans ses bras et ont mentionné qu’ils compenseraient cette blague, avec une plus jolie, peut-être lui acheter des cadeaux pour la rendre encore plus heureuse.

Quelque chose qui a surpris au début de la vidéo était l’intelligence claire de son premier-né qui peut déjà parfaitement dire les couleurs et même les chiffres en anglais, dès le moment où elle a commencé à parler, elle s’est avérée être une fille assez intelligente ainsi que gentil et affectueux dont ses parents sont très fiers.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

Plusieurs des commentaires que sa vidéo a sont en rapport avec une vidéo que le chanteur et artiste musical a promis de faire, une vidéo de 24 heures étant un père célibataire, plusieurs de ses fans l’attendent avec impatience ainsi que la vidéo de Kima anniversaire, comme par hasard plusieurs de ses vidéos deviennent plus populaires lorsque ses enfants apparaissent.